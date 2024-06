/ROZHOVOR/ Náměstí, ale i méně známá olomoucká zákoutí zaplní již tuto sobotu festival Olomouc (o)žije se svojí strhující atmosférou. Hrát a zpívat se bude snad na každém rohu. „Bude se hrát po celém centru města. Od tržnice až po Žižkovo náměstí nebude hluchá ulice,“ přibližuje rozsah dění hlavní organizátor Štěpán Havran.

Štěpán Havran, hlavní organizátor akce s názvem Olomouc (o)žije, 7. června 2021 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Startuje se už v 9 hodin společnou snídaní na Horním náměstí před radnicí. „Olomoučané budou moci zasednout k dlouhému prostřenému stolu za doprovodu živé hudby a ochutnat, co kdo uvařil nebo napekl,“ zve v rozhovoru pro Olomoucký deník k nevšednímu zahájení festivalového dne.

Těšíte se na sobotu 22. června? Jaké pocity má hlavní organizátor před propuknutím největšího pouličního festivalu v České republice?

Těším! Věřím, že se nám podařilo sestavit krásný program, a tak už jej jen zbývá dát okusit návštěvníkům. Máme skvělý tým, tak se do posledních dnů před festivalem vstupuje klidně.

Největšího… Letos má být větší než loňský velký? Je to tak? Kolik bude účinkujících?

Rok od roku se počet zájemců zvyšuje. Účinkujících bude na 130, mezi nimi sólisté, buskeři, kapely, tanečníci, DJs nebo umělci tvořící přímo na ulici.

Napříč hudebními žánry, uměleckými projevy? Co všechno budou moci lidé v Olomouci zažít, vidět, slyšet?

Festival zahájíme ranní komunitní snídaní v 9 hodin na náměstí před radnicí, kde budou moci Olomoučané přijít a zasednout k dlouhému prostřenému stolu za doprovodu živé hudby a ochutnat, co kdo uvařil nebo napekl či zobnout dobroty od Šufanu, které budou také na stole.

Ve 12:00 bude předprogram v prosklené výloze prodejny Bubeník sklo v Pekařské ulici, kde mohou lidé obdivovat operní zpěv za doprovodu harfy a v 14:00 již odpálíme hudební program představením Bubenické školy Ivo Batouška, 15:00 bude následovat bubenická show Jumping Drums.

Už od 14:00 se postupně začne rozeznívat celé město. Lákadel je velké množství, otevřená radniční věž, vystoupení KJ Sax a Brass Avenue, večerní párty na náměstí s New Street Bandem, famózní saxofonista Rudolf Březina jako součást Blues Power, vystoupení nejvyššího kouzelníka České republiky Antonína Brtníka na Olodvorku, elektrostage a oslava lásky v Baru Zahrada, New Castanets, vystoupení Mladé krve a Big Bandu Žertotín v krásných kulisách Žerotínova náměstí a kostela sv. Michala se zónou olomouckých značek, dětský program a afterparty v Letním kině, swingová tančírna na náměstí Repuliky, podvečerní hudební program v již zmiňované výloze prodejny Bubeník sklo, otevřené kapucínské zahrady s gospely v sousedství Dolního náměstí. Pokračovat bychom mohli dlouho. Celý program naleznou návštěvníci na stránkách www.olomouczije.cz.

Festival je unikátní i tím, kde všude umělci vystupují, že nejsou na jednom pódiu, ale po celém centru města. Kde všude se letos bude hrát, kam byste rád pozval lidi?

Bude se hrát opravdu po celém centru města. Od tržnice až v podstatě po Žižkovo náměstí nebude hluchá ulice. Budeme rádi, když s námi návštěvníci zahájí den již ranní festivalovou snídaní a zakončí jej after párty v Letním kině.

Na zpívající a tančící město se mohou podívat z radniční věže, vedle té se budou moci také zapojit do malby festivalového obrazu pod vedením Bronislavy Mannové a Karolíny Ferklové, odpočinout od nabitého hudebního programu mohou v klubu Variace, kde bude probíhat promítání studentských hudebních videoklipů vzniklých zde na FF UP v rámci semináře, zklidnění nabízí také diskuzní prostor oblíbeného podcastu Haná jede mimo jiné s vystupujícími umělci KJ Sax, New Castanets, Ivo Batouškem nebo kouzelníkem Antonínem Brtníkem.

Během obřího festivalu a putování ulicemi bude žízeň a mnohým jistě vyhládne. Gastro nabídka bude lákavá? Vzpomínám si, že během prvního ročníku v některých podnicích došlo pivo. Budou zásoby dostatečné? Má být vedro…

Je to tak. První ročník se odehrál s končící covidovou epidemií a mnohé podniky po dlouhé pauze pochopitelně takový nápor nečekaly. Všichni již víme, co můžeme očekávat, navíc se lidé mohou těšit na kvalitní občerstvení na všech náměstích včetně Žerotínova, Hrdinů nebo Republiky.

Když už jsem se ohlédla: jak vlastně nápad uspořádat festival v ulicích Olomouce vznikl? Můžete trochu zavzpomínat?

Tehdy šlo o pocovidový happening, kdy jsme chtěli vrátit do ulic pohodu prostřednictvím hudby. Oslovili jsme pár našich hudebních kamarádů a začalo se to postupně nabalovat jako sněhová koule, kdy se přidávali další a další. Přidal se i mediálně známější Voxel a tak byl na světě hned v prvním roce pořádný festival s více než 50 vystupujícími.

Tehdy tvořili organizační tým dva lidé: vy a vaše kamarádka Karolína Bartoníková. Jak početný je ten současný? Kolik lidí se podílí na přípravách?

První ročník byl hodně punkový a nikdo pořádně nevěděl, jestli to bude celé dohromady fungovat. Připravovali jsme jej v podstatě ve dvou s Karolínou, za podpory projektu Zaparkuj UP a zapojených podniků. Letos se nám podařilo tým opět rozšířit a na festivalu dělá v úzkém kruhu asi 6 lidí. Je zde ale mnoho dalších, kteří nás různým způsobem podporují a přikládají ruku k dílu. Akce by se nemohla konat bez podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.

Jak dlouho už trvají přípravy letošního velkého happeningu v ulicích Olomouce? Kdy jste začali oslovovat účinkující?

Nějakým způsobem probíhají přípravy v podstatě celý rok. Za vstupy v ulicích je spousta další práce, která není vidět a je časově velice náročná.

Umělců jsou spousty, jak jste zmínil. Můžete nalákat na některá konkrétní jména?

Bubenická show Jumping Drums, KJ Sax, Brass Avenue, Žesťový kvintet orchestru Moravského divadla, New Street Band, Blues Power s Rudolfem Březinou, Mladá Krev, Big Band Žerotín, Martin Šafařík, kouzelník Antonín Brtník, AcousticBox, No Barriers, Triangl Band, Oty Johnny, Sugar and Spice holding company, vysklená výloha prodejny Bubeník sklo, harmonium ve foyer Českého rozhlasu, houslisté, klavíristé a mnoho dalších..

Největší novinka letošního ročníku? Prozradíte?

Výstup na radniční věž, kdy se mohou návštěvníci podívat na zpívající a tančící město z výšky, diskuzní zóna s Haná jede před Galerií města Olomouce mezi Horním a Dolním náměstím, DJs v ulicích, elektrostage a oslava lásky v Baru Zahrada.

Umělci vystoupí za honorář? Nebo to bude stále o tom, že radost sobě a příchozím budou dělat za dobrovolný příspěvek lidí? Postarají se o ně podniky, před kterými budou celý večer vystupovat?

V takovém objemu nejsme schopni poskytovat umělcům honorář. Máme radost, že lidé jsou k umělcům štědří, kdy je podporují hotovostí přímo na místě nebo prostřednictvím QR kódu u jednotlivých vystupujících. V kombinaci s pohostinností zapojených podniků a unikátní atmosféry, která se festivalu drží od covidu, se vytvořil koktejl, který se troufnu tvrdit chutná všem našim umělcům možná i víc, než finanční odměna.

Mysleli jste při vytváření programu i na rodiny s dětmi? Na nejmenší návštěvníky?

Ano, doprovodný program pro děti bude přichystán v letním kině pod vedením Svišťů v pohybu.

Jak vlastně sobotní večer, kdy se budou ostatní bavit, užívat si té strhující atmosféry, prožijete vy, hlavní organizátor?

S týmem si rozdělíme město na části a budeme kontrolovat, zda vše funguje. Já se budu tradičně snažit objet co nejvíce vystoupení a míst na kole, ať vím, kde co funguje a co naopak můžeme příště udělat lépe.

Za festival, který po covidových zákazech setkávání lidí a kultury, vrátil do ulic Olomouce radost a pohodu, jste v roce 2021 dostal Cenu města. Co vás osobně v Olomouci od té doby nadchlo, potěšilo - akce, počin – natolik, že byste jí dal vy takovou Cenu, pokud byste měl tu možnost?

V tomhle ohledu asi nejsem dobrý pozorovatel. Věřím, že se toho děje hodně, co by si by si nějaké ocenění zasloužilo a je mým očím skryto. Třeba „Olo projekty“, které už si jich - myslím zaslouženě, odnesly více. Poslední dobou ale ve mně asi utkvěla nejvíce atmosféra AFO. Moc fandím třeba nenápadnému klubu Variace se vstupem z Divadelní ulice.

