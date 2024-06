Desítky hudebníků, kapel, tanečníků a umělců v olomouckých ulicích. Bohatý výběr občerstvení a drinků od zdejších gastropodniků. To všechno návštěvníkům nabídne největší tuzemský festival s názvem Olomouc (o)žije, který v hanácké metropoli proběhne už v sobotu 22. června. Letošní, již čtvrtý ročník, bude zatím největší v historii.

Festival Olomouc (o)žije | Foto: Petr Pelíšek

Populární pouliční festival Olomouc (o)žije začíná v sobotu v 9 hodin komunitní snídaní na Horním náměstí. Stačí cokoli uvařit nebo napéct a přijít se o dobroty podělit s ostatními k dlouhému prostřenému stolu před orlojem.

„Snídani doprovází živá hudba, bude také možnost ochutnávek různých dobrot od místní firmy Šufan. Hudební program začíná v pravé poledne u prodejny Bubeník sklo v Pekařské ulici vystoupením operní pěvkyně Jany Šelle a harfenistky Anastázie Tomečkové. Ve 14 hodin to před radnicí ´odpálí´ bubenická škola Jumping Drums Ivo Batouška, následovat budou KJ SAX a Brass Avenue a bude se rozjíždět program v celém centru města,“ pozval pořadatel Štěpán Havran.

Hrát, zpívat, tančit se bude na mnoha místech, od odpoledne až do noci.

Olomoucké náměstí rozhýbě například také bigband New Street Band, návštěvníci by si určitě neměli nechat ujít vystoupení kapely Blues Power v 19 hodin v Rockstar Cafe & Baru v Lafayettově ulici. Stejně jako vloni s nimi zahrají dva členové legendárních olomouckých The Bluesmen, Petr Fiedler a Jaroslav Vraštil.

„Přidá se také famózní saxofonista Rudolf Březina. Hrál snad s každým, kdo u nás dělal kvalitní muziku od Gustava Broma po Marii Rottrovou, skvělý jazzman a hlavně asi jediný Čech, který si zahrál s Rayem Charlesem, Shirley Bassey a Lizou Minelli na jeho evropském turné,“ vyzdvihl Štěpán Havran s tím, že na své si během festivalu přijdou příznivci všech hudebních žánrů od folku, popu, folkloru až po rock či blues.

Nebude chybět ani vystoupení oblíbeného Martina Šafaříka v 18 hodin na Žerotínově náměstí nebo New Castanets ve 20 hodin v Pekařské ulici.

Food zóny na náměstí

Pořadatelé pamatují také na nejmenší návštěvníky festivalu, v areálu letního kina je pro ně od 14 hodin připravený zábavný program se soutěžemi, pohybovými hrami i relaxační zónou.

Spoustu dobrot budou servírovat food zóny na Horním a Dolním náměstí. Žerotínovo náměstí zase vyroste zóna olomouckých značek, s jídlem, pitím, oblečením i čištěním tenisek či službami kadeřníka.

Součástí festivalu je electro stage v Baru Zahrada u třídy Svobody a after párty v Letním kině.

Podrobné informace o programu na webu Olomouc (o)žije.

Počin roku

Festival s názvem Olomouc (o)žije poprvé proběhl 4. června 2021. Centrum města tehdy zaplnilo více než šest desítek hudebníků, pouličních umělců, tanečníků a kapel. Cílem akce bylo oživit centrum Olomouce a nabídnout lidem po dlouhých covidových omezeních opět zábavu a kulturu pod širým nebem.

Akce se setkala s obrovským úspěchem a později získala cenu města Olomouce za Počin roku. Letošní ročník je již čtvrtý a co do rozsahu vystupujících i gastropodniků také největší v historii festivalu.