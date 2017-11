Britská velvyslankyně na návštěvě Olomouce: Okouzlily mě želvy na náměstí

Na jednodenní návštěvu Olomoucké kraje přicestovala v pondělí Jan Thompson, britská velvyslankyně v ČR. V rozhovoru pro Olomoucký deník prozradila, co jí dělá největší problémy při studiu češtiny a proč jezdí škodovkou z roku 1969.

I když si už v Česku zvyká, pivo jí prý zatím pořád nechutná.

„Nejradši mám moravská vína a zmrzlinu Míša,“ říká s úsměvem.

Jak Vám jde studium češtiny? Vím, že se náš jazyk už několik let učíte.

Česky už rozumím docela dobře, dokonce se i domluvím, ale je to hodně těžký jazyk. Největší problém mi dělají koncovky. Musím nad nimi hodně přemýšlet, takže mluvím pomalu. Vždycky jsem o sobě tvrdila, že jsem v cizích jazycích dobrá. Mluvím dokonce plynně francouzsky a německy. Skutečná výzva ale přišla až se studiem češtiny.



Máte v češtině nějaké oblíbené slovo? U mě je to v angličtině třeba hedgehog (ježek, pozn. autora).

(smích) Moje bude asi Míša. Zní to strašně hezky. A navíc mám hrozně ráda Míša zmrzlinu a taky dort.



Na Vaše nejoblíbenější jídlo se v tom případě asi ptát nemusím, že?

Nemusíte (smích). Jednoznačně Míša. Mám taky ráda vína, hlavně ta z Moravy. Trochu mě mrzí, že mi nechutná pivo, české je prý skvělé. Takže piji hodně vína a k tomu jím hodně Míši (smích).



V Olomouci nejste poprvé, je to tak?

Na první návštěvě Olomouce jsem byla před tři a půl lety, tehdy jsem navštívila hejtmana kraje. Nikdy se mi ale nepodařilo prohlédnout si historické centrum, až dodnes. Já miluji Prahu, a když mám teď možnost vidět i historickou část Olomouce, myslím, že obě dvě města mají hodně společného. Zajímavé je, že turistů tady potkávám daleko méně.



Jaká místa už jste tady stihla navštívit?

Líbilo se mi náměstí s želvami (smích). Na něm stojí překrásná radnice, kterou jsem si mohla prohlédnou i zevnitř. Jen mě mrzí, že se zrovna rekonstruuje. Budu muset brzy přijet znovu, abych ji viděla v celé své kráse. Hodně mě taky překvapilo, že už na náměstí chystáte vánoční trhy, zdá se mi to docela brzy. Na druhou stranu je to další důvod, proč se sem co nejdřív vrátit.



Sousta lidí z našeho regionu žije a pracuje v Británii. Ovlivní je nějak odchod Británie z Evropské unie?

S oblibou říkám, že Británie opouští Evropskou unii, ne Evropu. Nechceme, aby to ovlivnilo naše vztahy s evropskými státy. S Českou republikou máme hodně společného, od historických momentů až po záliby. Ve Velké Británii teď žije asi 45 tisíc Čechů, někteří jsou tady opravdu dlouho. Podílejí se na naší ekonomice, pracují s námi, zakládají rodiny. Chceme, aby to tak zůstalo. Jen je nutné zajistit, aby byla chráněna práva Čechů a dalších Evropanů žijících v Británii a také naopak.



Prý jste velký sportovní fanoušek. Který sport je Váš nejoblíbenější?

Jsem fanoušek a ráda se na sport dívám, sportovec už tak dobrý nejsem (smích). Nejradši sleduji tenis. A to je další věc, kterou má Británie s Českem společnou. Nebýt Ivana Lendla, těžko bychom se mohli radovat z úspěchů, které jeho tenisový svěřenec Andy Murray měl.



A když jde o fotbal, sledujete raději ten americký, nebo klasickou kopanou?

Určitě váš fotbal, který se hraje v Evropě. Popravdě, americký fotbal nemůžu sledovat už proto, že jsem doteď nepochopila pravidla (smích).



Věnujete se nějakému sportu aktivně? Slyšela jsem, že ráda chodíte po horách.

Chození po horách miluji, je to skvělý pohyb. Zdolala jsem vrchol Kilimanjara a došla až do základního tábora Mount Everestu. Musím se pochlubit, že jsem zvládla i Sněžku (smích).



Řekněte mi, jak relaxuje britská velvyslankyně, když si najde chvilku volného času?

Máte pravdu, že volný čas musím opravdu hledat, není ho moc. Ráda hraji divadlo, takže občas v Praze na divadelních prknech nacvičuji. Když to není divadlo, užívám si nejvíc cestování v mém embéčku.



Embéčko. Tak říkáte svému autu, Škoda 1000 MB, že? Proč jste si pořídila zrovna takový vůz?

Když jsem poprvé přijela do České republiky, viděla jsem ho na fotce v časopisu. Byla to láska na první pohled. Kolegové z ambasády mi pomohli stejné auto najít, tak jsem ho bez váhání koupila. I když je to auto z roku 1969, jsem teprve druhý majitel. A myslím, že je to jediná Škoda MB v Česku s diplomatickou značkou (smích).