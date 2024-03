/VIDEO, FOTOGALERIE/ Petr Merkl z Náchodska se může pochlubit modelem parní lokomotivy, které se přezdívalo „mikádo.“ Autentičnost exponátu podtrhuje nadrcené černé uhlí a drezína se dvěma panáčky, která se pohybuje po kolejišti. I takové lahůdky připravila fanouškům modelářství výstava For Model 2024, která se koná na Výstavišti Flora v Olomouci. Zajímavé exponáty na ní představilo na dvě stě padesát vystavovatelů.

Výstava For Model 2024 | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Nechal jsem se inspirovat reálnou předlohou - tuto parní lokomotivu znají lidé z filmu Železný dědek s Janem Marvanem. Mikád se vyrobilo celkem 43 a já jsem si dovolil udělat další z řady, takže má číslo 044. Vše je na bateriový pohon. Mám od kamaráda z vítkovických železáren černé uhlí, které je nadrcené na správnou velikost k tomu měřítku. Vše dokresluje drezína, která sloužila k přemísťování věcí po kolejišti a lidé ji viděli třeba ve filmu Páni kluci,“ vylíčil modelář z Náchodska.

Na výstavě představil také zmenšeninu železnice a stavební stroje. „Vyrobit model mi zabere devět až deset měsíců. Návrh je důležitý, protože čím lépe to promyslíte, tím snazší je pak realizace. Na výrobu potřebujete technologické vybavení - vrtačky, frézky nebo soustruhy,“ přiblížil.

Výstava modelů FOR Model na výstavišti Flora, 23. března 2024, OlomoucZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Ivan Krajča z Brna zase vystavil modely stavebních strojů - bagry na nakládání hlíny a písku nebo drtičku kamene. „Je tu spousta techniky pro převážení a zpracování kamene. Vagony jsou schopny převážet i děti a tento prvek se těší velké oblibě u nejmenších návštěvníků,“ poznamenal.

Na loňský ročník výstavy For Model dorazil rekordní počet návštěvníků - celkem 16 tisíc. Krátce po otevření letošní výstavy to vypadalo, že účast veřejnosti na dvaadvacátém ročníku může tomuto číslu konkurovat.

Výstava modelů FOR Model na výstavišti Flora, 23. března 2024, OlomoucZdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Jsou zde jak modely stavebních strojů, tak majestátní lodní - od plachetnic až po velké bitevní lodě, které se prohánějí po vodní ploše. Letečtí modeláři předvádí letadla, která mohou letět rychlostí až 140 kilometrů v hodině, mají rozpětí křídel tři až čtyři metry a benzinové motory. V pavilonu E je pak království železničních modelářů s velkou zahradní a modulovou železnicí, která je letos uspořádána úplně jinak než v předchozích letech,“ přiblížil Michal Poláček, mluvčí Výstaviště Flora Olomouc.

Hravý For Model bavil davy, podívejte se

Novinkou je podle něj model stíhačky Albatros z první světové války. „Tento model ještě nebyl nikde k vidění, má rozpětí křídel bezmála tři metry, na délku měří 2,20 metru a může letět rychlostí až 140 kilometrů. Je to elegantní model - aerodynamiku měli konstruktéři na konci první světové války poměrně vychytanou. V kokpitu je i figurka pilota, který má kuklu a bundu z kůže,“ popsal.

Pozornost návštěvníků výstavy budila také expozice, která byla vzpomínkou na zaniklá olomoucká kina v době, kdy se ještě promítalo na klasický filmový pás.

Výstava modelů FOR Model na výstavišti Flora, 23. března 2024, OlomoucZdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Kina byla v minulosti vybavena klasickými projektory, jak na šestnáctimilimetrový, tak na třicetipětimilimetrový film. Řada kin se ale před lety zbavila kompletní kinotechniky - promítacích kabin, zesilovačů nebo lepiček na film. Tyto exponáty jsme tady shromáždili a oživili tak historii kinařství,“ shrnul Jan Bartoň, který expozici připravil.

„K vidění jsou kinozesilovače, ale i původní kinoreklamy na sklíčkách, které se promítaly před začátkem každého představení. Nostalgici určitě vzpomenou, když přišli do tehdejšího kina Moskva, dnešního Centralu, nebo do kina Pohraniční stráže - dnes Metropol, na žlutý diapozitiv Vítáme vás. To bylo první, co u vstupu viděli,“ řekl.

Lidé si mohli vyzkoušet na vlastní kůži také fyzicky náročnou práci promítače.

Zájemci si mohou přijít prohlédnout vystavené exponáty ještě v neděli v době od 9 do 17 hodin.