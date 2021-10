„Cílem investora je vytvořit další významný bod na mapě olomouckých administrativních budov, jako se to už povedlo v Palackého ulici,“ dodal Ondřej Spusta.

Stavební práce už probíhají, dům je nyní skrytý pod lešením a během října by měly být dokončeny bourací práce. Pak začne samotná rekonstrukce, hotová má být příští rok na podzim. Investorem je společnost SPV palladium, která je propojená se společností Dům u parku.

„V suterénu domu je velký kryt civilní ochrany a dodnes tam je i část původního vybavení. Hasiči už jej evidují jako vyřazený, ale vzduchotechnika tam zůstala. Nyní uvažujeme o tom, jak by bylo možné tento prostor v budoucnu využít,“ poznamenal architekt.

„Namísto stávající valbové střechy je navržena současně pojatá střešní nástavba, jejíž tvar vychází z odlišné výšky korunních říms dvou sousedních domů. Bude to velmi zajímavý prvek. Poslední patro bude mít jen dvoutřetinovou rozlohu oproti ostatním, vznikne tam prostorná terasa. Počítá se rovněž s velkou zasedací místností,“ popsal Ondřej Spusta.

Ve zvýšeném přízemí jsou navrženy velké prosklené plochy směrem do ulice i do dvorního traktu. Přibyl ještě další vchod, aby přízemí mohlo být využíváno jako obchodní prostory.

„Od té doby byla budova prázdná a zároveň byla nabídnuta k prodeji. Poté, co ji investor odkoupil, jsme dostali zadání navrhnout tam atraktivní kanceláře. Už se také našel zájemce o tyto prostory. Jedná se o větší softwarovou firmu, která tam bude mít k dispozici hned tři patra,“ informoval architekt Ondřej Spusta z ateliéru Masparti.

Pětipodlažní dům na Masarykově třídě číslo 50 byl v poválečné éře součástí rozvoje přednádražního prostoru. Pochází z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století a po dlouhá desetiletí byl využíván jako administrativní budova. Až do roku 2010 jej pro tyto účely provozovala Správa železniční dopravní cesty.

