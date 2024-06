Tropické třicítky už v úterý odpoledne podle předpovědi meteorologů rozpálí nížiny Olomoucka a po mírném ochlazení by se před víkendem měly teploty v odpoledních maximech opět vyhoupnout ke třiceti stupňům Celsia. Na vedra se chystají koupaliště. Otevře Šternberk i Laškov. V nové letní sezoně najdou návštěvníci například v Olomouci rozšířené gastro, ale i další novinky.

Přípravy na novou sezonu vrcholí na koupališti ve Šternberku, 28. května 2024. | Video: Tauberová Daniela

Tropická třicítka by měla být dosažena na jihu Olomouckého kraje i Javornicku v úterý odpoledne. „Je to pravděpodobné, může být i lehce překročena,“ upřesnil Václav Smolka z ostravského regionálního předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ve středu by měla přes území Česka přecházet studená fronta, před kterou ještě může teplota v maximech ke třicítce vystoupat. „Za frontou by se mělo ve čtvrtek o něco ochladit, maxima očekáváme do 26 stupňů. Ale před víkendem to vypadá, že by se třicítka mohla přiblížit,“ uvedl meteorolog.

Na oteplení v tomto týdnu se chystají koupaliště. Ta, která neotevřela v první polovině června, už na nic nečekají. „Vlnu veder si nenecháme ujít. Ve čtvrtek sraz před branami,“ avizoval správce šternberského koupaliště Alexandr Nazarov start s datem 20. června.

Koupaliště prošlo před letošní sezonou opravami. Tobogan má nový nátěr. „Kytovalo se, brousilo a natíralo. Sníží se adheze a dětem to bude ještě lépe jezdit,“ lákal správce na vylepšenou šternberskou atrakci.

V areálu ve Šternberku je zrekonstruované bistro, které má nového nájemce. „Novinky v nabídce? Nebudeme experimentovat, ale nabídneme to, co lidi chtějí: hranolky, párek v rohlíku, možná burger,“ zval správce s tím, že restaurace skončila a v provozu nebude. Za celodenní vstup letos vydají dospělí návštěvníci 90 korun a děti 60. Po 15. hodině je sleva.

O den později, v pátek 21. června, otevírá Laškov, nejmladší koupací biotop nedaleko Olomouce. V areálu vloni kompletně zrekonstruovali multifunkční hřiště, kam mohou návštěvnicí koupaliště zdarma. „Zvětšili jsme bufet,“ přiblížil další změnu starosta Laškova David Kovář.

U originálního zastínění na travnaté ploše zahradníci vysadili další popínavky, protože část jich pomrzla. „Příští rok bychom už chtěli z konstrukce sundat plachtu a stínit zelení,“ poznamenal. Ceny vstupného zůstávají stejné: 80 dospělí a 40 děti, jedná se o celodenní vstup. Obec se nakonec rozhodla nezdražovat.

VIDEO: Na koupališti v Laškově dělají stín kovové „stromy“ (archivní video) Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

V Litovli je koupací biotop již otevřen. Od loňska mohou nejmenší návštěvníci dovádět v novém brouzdališti. Na novou sezonu, v sobotu 15. června, otevřelo město novinku v podobě venkovního posezení před koupalištěm. V Litovli mírně zvedli ceny: celodenní vstup pro dospělého na 100 korun a děti do 15 let, studenti a senioři nad 65 let zaplatí 70 korun.

V Bělkovicích-Lašťanech zahájili sezonu v pátek 14. června, opět je v nabídce ranní kondiční plavání. Vstupné obec upravila: celodenní pro dospělého na 120 korun a děti a senioři zaplatí polovinu. Vstupné ráno v době od 6:30 do 9:00, pro zájemce o kondiční plavání, činí 20 korun.

Od 1. června je otevřen venkovní areál Plaveckého stadionu Olomouc. V tomto týdnu zde zprovozní zcela nový stánek s občerstvením. „Je již nainstalovaný a v polovině týdne bychom jej rádi otevřeli,“ avizoval manažer olomouckého akvaparku a plaveckého stadionu Dalibor Přikryl.

Novinkou letošní sezony v Olomouci bude i venkovní přístup na populární tobogan. Dokončen by měl být ještě v červnu. Vstup do letního areálu je o něco dražší. Dospělí zaplatí za celodenní pobyt 150 místo 135 korun. Příchozí po 16. hodině mají slevu.

V Uničově je otevřeno od 1. června a hitem sezony je nová atraktivní skluzavka. „Místo čtyřmetrové, jednoproudové osmimetrová ve čtyřech proudech. Je na co se těšit!“ lákal do Uničova správce tamního koupaliště Jiří Páleník.

V areálu je nově položena dlažba před bufetem a návštěvníci budou moci využívat free wifi. „Bazénovou vanu jsme potáhli nově fólií. Vypadá to krásně,“ zval všechny k osvěžení v avizované vlně veder.

Ceník se v Uničově nemění. Dospělí zaplatí 80 korun, děti 40 – do výšky jednoho metru, po značku u vstupu, je vstup na koupaliště zdarma.

Koupací biotop v Pasece otevře novou sezonu 28. června odpoledne. Loňskou předčasně ukončili, protože nevycházely rozbory vody. Biotop prošel úpravami za více než 100 tisíc korun. Na paseckém bio koupališti, kde se o čistotu vody starají rostliny a užitečné bakterie, letos nebude v provozu populární tobogan.

Ceny zde kopírují loňskou sezonu: dospělí 80 korun, děti 40 korun, Po 17. hodině sleva.