„S ohledem na vysoké riziko rozšíření případné nákazy v pracovním kolektivu i mezi dětmi jsme jesle preventivně uzavřeli. Rodiče jsme informovali,“ oznámil Michal Majer, vedoucí odboru sociálních věcí magistrátu.

Městské jesle budou mimo provoz až do pondělí 2. listopadu. Do dvou oddělení tam může docházet celkem 35 dětí ve věku do tří let.