/VIZUALIZACE/ Netradiční proměna nevyužívané kotelny na olomouckých Nových Sadech má zelenou. Stavební odbor magistrátu v minulém týdnu záměr s názvem „Knihovna Trnkova ulice“ městu povolil.

Vizualizace podoby nové knihovny města Olomouce v ulici Trnkova. Zvolený návrh, který vzešel ze soutěže. | Foto: kcarch. s.r.o., se souhlasem

Moderní pobočka Knihovny města Olomouce by na rohu ulic Trnkova a Zikova mohla vzniknout do dvou let.

Nová pobočka městské knihovny na jednom z nelidnatějších olomouckých sídlišť by měla mít podobu návrhu vypracovaného pražskou společností kcarch, která před třemi lety zvítězila v architektonické soutěži.

„Nyní probíhá dopracování projektové dokumentace a ještě letos nebo začátkem příštího roku bychom chtěli soutěžit zhotovitele. Následně by mohla začít realizace,“ uvedl náměstek primátora Miloslav Tichý.

„Do rozpočtu bych to chtěl dát již na příští rok, kdy by tedy mohla začít realizace - s dokončením stavby v roce 2025,“ dodal investiční náměstek.

Nová knihovna obohatí nabídku služeb na sídlišti a revitalizuje podobu nároží ulic Zikova a Trnkova. Vzniknout by zde mohlo komunitní centrum, místo setkávání a rozvíjení čtenářské gramotnosti či zajímavých besed.

Projekt také počítá s úpravami okolí budoucí knihovny, kde vznikne zahrada s posezením. Ta bude od okolí oddělena nízkou zídkou, v níž bude osazena branka z ulice Trnkova. Podél zídky u ulice Trnkova je pak navrženo dřevěné plató podélně procházející skrz celou zahradu, jak je uvedeno v povolení záměru zveřejněném na úřední desce magistrátu.

Odhad investičních nákladů na přestavbu kotelny je 18,5 milionu korun, výraznou část by měla pokrýt dotace z IROP prostřednictvím ITI.

„Jedná se o hrubý odhad, ještě nemáme v ruce položkový rozpočet. Soutěž o zhotovitele ukáže, jaká nakonec bude skutečná cena,“ upřesnil náměstek Tichý.

Povolení atraktivní proměny chátrající kotelny zatím není pravomocné. Podle rozhodnutí stavebního odboru má být stavba dokončena nejpozději do konce roku 2026.