Povolební jednání probíhala od nedělního rána. Vítězné ANO nejdříve vytvořilo dvojblok s hnutím spOLečně a jako třetí do vládní sestavy byla ve hře koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09), nebo hnutí ProOlomouc s Piráty.

Jasno o tom, kdo by měl pro nadcházející čtyři roky tvořit novou olomouckou „vládu“ bylo až v pátek večer po dlouhém jednání zastupitelského klubu ANO.

"Detailně jsme probírali formy spolupráce a obě varianty. Klub se pak většinově přiklonil k variantě trojkoalice s ProOlomouc s Piráty," sdělil v pátek večer Deníku primátor a lídr ANO Miroslav Žbánek.

"Dohodli jsme se, že s ohledem na zítřejší druhé kolo senátních voleb se na rámcovým nastavením koaliční spolupráce setkáme až v neděli odpoledne,“ dodal primátor Žbánek.

Co nakonec po několikadenním vyjednávání o konečné podobě nové trojkoalice rozhodlo, nechtěl příliš podrobně komentovat.

„Nechci zabíhat do velkých detailů jednotlivých nabídek. Musím říci, že rozhodování nám značně ´ztížily´oba politické subjekty tím, že přišly s velmi vstřícnými nabídkami spolupráce, ať už rozdělením rezortů nebo některých témat,“ popsal primátor.

Major: Snažili jsme se jednat férově

Na vedení Olomouce se dlouhá léta podílela ODS, která teď jako součást volební koalice SPOLU tvořenou ještě KDU-ČSL a TOP09 přechází do opozice.

Podle člena vyjednávacího týmu SPOLU a dosavadního investičního náměstka Martina Majora z ODS přitom měla jejich koalice se ziskem téměř 20% hlasů a deseti mandátů vážný zájem o další spolupráci ve vedení města s ANO.

„Snažili jsme se férově vyjednávat, nicméně dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jsme jako klub SPOLU připraveni odejít do opozice, kde budeme tvrdě pracovat. Budeme tvrdou, nicméně konstruktivní opozicí. V neděli se potkáme na úrovni klubu SPOLU, kde si řekneme podrobnosti o dalším fungování,“ sdělil Martin Major.

Nové tváře jako nový impuls

Ve vedení města se naopak poprvé objeví ProOlomouc s Piráty, kteří dosud byli v opozici.

„Posun od opoziční role ke konstruktivní koaliční roli byl výrazný. Natolik, že rizika z toho, že budeme sestavovat koalici s řadou nových tváří a ve velmi těžké době nakonec nepřevažovala, byť také rezonovala. Jsme si vědomi, že to je osm nových tváří v radě města bez předchozí zkušenosti. Na druhou stranu zaznívalo, že to možná může být nový impuls v té krizi dělat a posouvat věci, které by se možná za jiných okolností a v jiném složení trojkoalice tak neposouvaly,“ dodal Miroslav Žbánek.

Pejpek: Obměna po pětadvaceti letech

Lídr ProOlomouc s Piráty Tomáš Pejpek považuje účast v nové trojkoalici jako příležitost ke změnám.

„Budeme se snažit věci aktivně zlepšovat, na to se po osmi letech v opozici těšíme a doufáme, že se práce bude dařit a posuneme Olomouc dopředu. Jsme rádi, že po dvaceti, možná pětadvaceti letech dochází k obměně a věřím, že to městu také něco dobrého přinese,“ řekl Tomáš Pejpek.

Olomouc bude podle něj muset s ohledem na krizi velmi pečlivě hospodařit.

„A samozřejmě snažit se pomáhat tam, kde to bude potřeba. Myslím, že i když člověk jedná úsporně a rozumně, může dělat strategické kroky pro dobrou budoucnost města,“ míní lídr ProOlomouc s Piráty.

V uplynulých čtyřech letech město Olomouc vedla koalice složená z hnutí ANO, ODS, KDU-ČSL a hnutí spOLečně. V zastupitelstvu měla 26 z celkem 45 křesel.