„Zrakově postižení chodí k nám do kostela na betlém, mohou si tady ohmatat figurky. V létě pravidelně navštěvují také naši zahradu. Dříve mívali vlastní minibazárek, a tak nás napadlo, že jim pro tyto účely poskytneme volné prostory v kryptě a zapojíme do benefičního blešího trhu také veřejnost,“ popsal bratr kapucín Radek.

Kostelu Panny Marie Sněžné obnovují portály. Vrátí se mu i nasvícení?

Šestý ročník blešího trhu probíhá od začátku června. Otevřený je každý pracovní den od 15 do 17 hodin až do konce září. Návštěvníky u vchodu do krypty kapucínského kostela na Dolním náměstí několikrát do týdne vítá bratr Radek, který vyhrává na flašinet.

„Každý z nás má doma různé věci, které jsou stále pěkné a funkční, ale třeba už je nepoužívá. Lidé sem mohou nosit kuchyňské náčiní, porcelán, keramiku, skleničky, bižuterii nebo třeba hodinky či plastové hračky pro děti. Ostatní si pak vyberou, co se jim líbí a sami si zvolí, jakou částkou přispějí do kasičky pro nevidomé a slabozraké,“ vysvětlil organizátor blešího trhu.

Nepřijímají se ale plyšové hračky, oblečení ani knihy, protože by ve vlhkém prostředí krypty utrpěly.

Radost pro sběratele

Benefiční bleší trh nenavštěvují jen náhodní kolemjdoucí, ale vyhledávají jej také sběratelé nejrůznějších předmětů. Jeden z nich tam v minulosti objevil nenápadnou a letitou samolepku se symbolem olympijských her.

„Měl z ní tehdy velkou radost, protože se mu takový exemplář dlouho nedařilo sehnat. Podobně se tady jedna z návštěvnic po deseti letech shledala s medailonkem, který kdysi dostala od tety k biřmování a pak jej ztratila. Podle kazu na medailonku přesně poznala, že je to opravdu ten její, byla tehdy moc dojatá. To jsou momenty, které nás velmi těší. Stejně jako to, že každoročně roste výtěžek z našeho blešáku,“ dodal bratr Radek.

Při prvním ročníku se na nevidomé vybralo okolo dvaceti tisíc, loni už to bylo přes sedmdesát tisíc korun.