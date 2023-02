„V katastru obce byl plánovaný přístav nebo překladiště. Nechápali jsme, kde chtějí brát pro kanál vodu. Když v létě byla sucha a viděli jsme, co teklo v Oskavě, nedávalo to celé smysl. To by byla jen nějaká velká stoka zarostlá sinicemi?“ kroutil hlavou nad záměrem starosta Pňovic Radoval Štábl.

Zastupitelstvo Pňovic zrovna ve středu, kdy vláda rozhodla o konci územní ochrany DOL, schvalovalo nový územní plán obce.

„Tak se to bohužel potkalo. Uzávěra v něm ještě figuruje, ale jsme velice rádi, že zvítězil zdravý rozum a blokace skončí,“ reagoval na rozhodnutí vlády starosta.

Parcely pro rodinné domy

V části katastru, kde se nesmělo stavět, uvažuje obec o možném rozvoji bytové výstavby.

„Musíme to promyslet. V této části bychom konečně mohli uvažovat o výstavbě rodinných domů,“ nastínil Štábl.

Zrušení územní rezervy a ukončení projektu DOL, jehož hlasitým průkopníkem byl dosluhující prezident Miloš Zeman, přivítali i ve Štěpánově, kde blokace znemožňovala zejména rozvoj v části Moravská Huzová.

Kanál Dunaj-Odra-Labe má šanci, zhrozili se v obcích na Hané

„V této části by se perspektivně mohla rozvíjet výstavba rodinných domů. Zjednoduší se nám vybudování cyklostezky Moravská Huzová - Stádlo,“ vyjmenoval starosta města Jiří Šindler.

Proti kanálu se už dříve ozvala řada přírodovědců. V rozhovoru pro Deník varoval před realizací docent Martin Rulík z Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.

Ekonomický přínos průplavu? Nesmysl, říká vědec z olomoucké univerzity

Případná říční varianta by podle něj znamenala naprostou degradaci vlastního toku. A padesát metrů široký a tři až čtyři metry hluboký kanál vedle řeky, který bude potřebovat vodu, by naprosto narušil komunikace řeky s podzemní vodou v okolní krajině.

Plavební kanál Dunaj - Odra - Labe měl protnout celou střední, severní i východní Moravu. Obce a města měla roky v územní rezervě desítky hektarů pozemků, kde se nesmělo stavět.Zdroj: Pardubický kraj

„Jakékoliv prohloubení řeky, její narovnání, vyspádování, to všechno vede k tomu, že voda z krajiny mizí ještě rychleji. Jakýkoliv kanál, který bude vyspádovaný, bude znamenat to, že voda odteče z krajiny. Kanál ji tady nezdrží. Naopak,“ vyvrátil jeden z argumentů propagátorů díla.

„V roce 2040 budou průtoky našich řek o třetinu, možná o polovinu nižší. Budeme rádi za nějakou vodu, která tady bude,“ varoval dříve v rozhovoru pro Deník.