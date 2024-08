Bar je poměrně nenápadný a před ruchem centra města skrytý v úzké uličce vzdálené jen pár metrů od Dolního náměstí v Olomouci. Napoprvé si jej hosté musejí sami najít.

Stačí ale projít okolo restaurace Pod Limpou do dvorního traktu historického domu. „Před námi tady bývala pivnice U nadporučíka Lukáše. Je to asi rok a půl, kdy jsme se dozvěděli, že je prostor volný. Úzká ulička, která má styl podobný italským zákoutím, se nám moc líbila. Dlouho jsme neváhali a šli do toho,“ vzpomněl provozovatel Tomáš Duda.

Od začátku měl jasno v tom, že na tomto místě bude fungovat bar s pohodovou atmosférou evokující jižní Evropu a vším, co k tomu patří.

„Náš koncept je nabídnout hostům kousek Itálie v srdci Olomouce, což pro nás je také kvalitní káva, velký výběr svěžích lehkých nápojů a takzvané aperitivo. Během dovolené na Sardinii se nám líbilo, že v ceně drinku už je zároveň něco malého na zub. Například olivy, brambůrky nebo třeba arašídy. Totéž teď nabízíme v našem podniku,“ dodal Tomáš Duda.