Nová cyklostezka v Holickém lese měří 525 metrů a přijde na téměř tři miliony korun. Hotová by měla být do konce května.

„Prvního června bude slavnostní otevření cyklostezky, kde nebudou chybět ani děti z místní mateřské a základní školy. Stezka bude sloužit i chodcům, díky ní se prodlouží vycházková trasa kolem rybníků a přes třešňovou alej až do Holice,“ sdělila předsedkyně Spolku pro Holický les Ivana Kalodová.

Další cyklostezka nyní vzniká podél frekventované Chválkovické ulice. Cyklisty má nasměrovat mimo rušnou výpadovku.

„Jde o vůbec největší investici v oblasti cyklodopravy. Nový úsek cyklostezky začíná u parkoviště poblíž pevnůstky u Týnečku a pokračuje do centra až k ulici Luční. Část je smíšená o šířce dva a půl metru a další úsek je dělený na chodník pro pěší, dělící zelený pás a cyklopruh,“ popsal investiční náměstek primátora Olomouce Martin Major. Cyklostezka přijde na asi 12 milionů korun, městu se podařilo získat dotaci 10,3 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu.

Ve Chválkovické už staví novou cyklostezku

Bezpečná trasa pro cyklisty letos přibude také v ulicích Zikova a Rožňavská, kde ji město buduje v rámci stavby nové tramvajové trati. Další cyklostezky již jsou vyprojektovány.

„Šest úseků má stavební povolení a čeká na zařazení do rozpočtu k realizaci,“ informoval městský cyklokoordinátor Stanislav Losert. Podle něj se jedná o úseky z Dělnické do Neředínské ulice, ze Střední Novosadské ulice do ulice U dětského domova, z Jeremenkovy ulice se pak počítá s druhou částí od takzvané Myší díry až po Senimo. Připravený je také úsek z ulice Na Vozovce přes Kmochovu do Foerstrovy ulice nebo z Velkomoravské do Skupovy ulice a také přístup pro cyklisty do Smetanových sadů z Aksamitovy ulice s napojením na Bezručovy sady.

Ve fázi projektových příprav už jsou cyklostezky v Dolní Novosadské ulici, z Černovíra do Štěpánova (podél železniční trati) a z Gorkého ulice do ulice U podjezdu. Chystají se také cyklopruhy z Holické do Sladkovského ulice a cyklostezky ze Samotišek přes Droždín do Bystrovan, z Neředína do Topolan, z Chomoutova směrem na Březce, z Křelovské ulice okolo krematoria na most u Globusu i cyklostezka na třídě 17. listopadu.

Majitelé bicyklů se aktuálně mohou v Olomouci projet po více než 45 kilometrech cyklostezek a cyklopruhů, dalších 35 kilometrů se už chystá.