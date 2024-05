Čekání na první gól bylo dlouhé a nervy drásající. Napětí na olomouckém Horním náměstí, kde finále mistrovství světa v hokeji sledovaly davy, se dalo krájet.

Zlato je doma! Obrovská radost na náměstí v Olomouci. | Video: Tauberová Daniela

Při první šanci Čechů to zahučelo. Byl to tuhý boj. A pak to přišlo: v čase 49:13 se David Pastrňák opřel do nahrávky a rána jako z děla přiblížila Čechům mistrovský titul. Nastala euforie.

Lukáš Dostál v bráně opakovaně kouzlil, což stovky lidí před obří obrazovkou u radnice oceňovaly skandováním jeho jména. Pak přišel druhý gól Čechů. A zlato je doma! Velka radost příznivců hokeje v Olomouci i jinde nebrala konce.

Čeští hokejisté ve finále světového šampionátu porazili Švýcary 2:0! Podívejte se, jak Olomouc fandila.

Původně se projekce neplánovala

V Olomouci se původně projekce na náměstí neplánovala. Po sobotním vysokém vítězství Čechů v semifinálovém zápase se Švédy (7:3) ale začal boj s časem, aby fanzóna na finále s českou účastí vyrostla i v hanácké metropoli.

„Podmínky pro získání vysílacích práv jsou pro stotisícovou Olomouc trochu jiné, než mají menší města typu Přerov nebo Prostějov,“ uvedla mluvčí olomouckého magistrátu Jana Doleželová.

Během dopoledne podle ní bylo potřeba doladit detaily s Českou televizí a agenturou zastupující Mezinárodní hokejovou federaci ohledně práv na přenos vysílání. Vše se podařilo velmi rychle a pár fanoušků hokeje u radnice zhlédlo už odpolední hokejovou bitvu o bronz, který si z mistrovství odvážejí Švédové. Kanada skončila bez medaile.