/FOTOGALERIE/ Čekání na první gól bylo dlouhé a nervy drásající. Napětí na olomouckém Horním náměstí, kde finále mistrovství světa v hokeji sledovaly davy, se dalo krájet.

Zlato je doma! Obrovská radost na náměstí v Olomouci. | Video: Tauberová Daniela

Při první šanci Čechů to zahučelo. Byl to tuhý boj. A pak to přišlo: v čase 49:13 se David Pastrňák opřel do nahrávky a rána jako z děla přiblížila Čechům mistrovský titul. Nastala euforie.

Lukáš Dostál v bráně opakovaně kouzlil, což stovky lidí před obří obrazovkou u radnice oceňovaly skandováním jeho jména. Pak přišel druhý gól Čechů. A zlato je doma! Velka radost příznivců hokeje v Olomouci i jinde nebrala konce.

Čeští hokejisté ve finále světového šampionátu porazili Švýcary 2:0! Podívejte se, jak Olomouc fandila.