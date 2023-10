V Hlubočkách skončila praktická lékařka pro děti a dorost k poslednímu prosinci 2021. Náhrada nebyla a ordinace zela prázdnotou. Pro rodiče to znamenalo dojíždět s nemocným dítětem jinam, kde pediatr byl ochoten zaregistrovat nového pacienta.

„Cíleně jsme se snažili hledat, inzerovali jsme v lékařských časopisech, nabízeli nejen ordinaci, ale spolu s ní i byt,“ popisovala strategii starostka.

„Vilka je v majetku obce a tím ‚navíc‘ kromě zrekonstruované ordinace byly byt a zahrádka,“ uvedla.

Nové koupaliště u Hluboček již řeší stavební povolení. Kdy biotop Burk otevře?

Rekonstruovaná vilka pro lékaře

Prostory ordinace v přízemí vilky nacházející se v příjemném prostředí následně obec kompletně zrekonstruovala. „Bylo to náročné. Hygienické nároky na ordinaci jsou celkem přísné. V příštím roce budeme realizovat byt 4+kk, pro který využijeme celý půdní prostor vilky,“ líčila starostka obce.

Lékařku, která ještě na jaře ordinovala v severních Čechách, nabídka Hluboček zaujala.

„Chtěla jsem se vrátit na Olomoucko, odkud pocházím, studovala jsem v Olomouci. Zrovna se to sešlo. Obvodů se nabízelo více, v rámci Olomouckého kraje, ale obec Hlubočky nám nabídla příležitost, která se nedala odmítnout,“ uvedla dnes už nová hlubočská praktická lékařka pro děti a dorost Gita Fritscherová.

Nával na novou vakcínu proti covidu. Před ordinací na Olomoucku se i stálo

Oslovilo ji místo, zajímavé historické prostory, kde v minulosti vždy působili lékaři.

Nabídka služebního bytu podle lékařky měla při rozhodování váhu, ale zaujalo ji i to, jak to v Hlubočkách žije, mimoškolní aktivity dětí, možnosti sportovního vyžití v létě i v zimě nebo taky obecní knihovna.

Nová doktorka se hned zapojila do života obce

„Prostředí a fungování obce mě oslovilo. Rádi jsme se už taky zapojili jako zdravotní dozor, když obec nedávno o víkendu pořádala dětské cyklistické závody “ usmála se sympatická lékařka.

Tu již kontaktovali zástupci některých samospráv ze sousedství, zda by výhledově nechtěla obvod rozšířit. Praktici nevyhnutelně stárnou a postupně budou odcházet do penze.

„Jediný mladý doktor je v Tršicích, a ten bude mít padesát,“ potvrdila starostka Hluboček.

Lékaře do Jeseníku lákali na 125 tisíc měsíčně. Z regionu ale dál většina mizí

Bez pediatra je na Olomoucku řada obcí. Zhruba pět let chybí i ve třítisícovém Moravském Berouně, odkud musejí rodiče s dětmi cestovat do Šternberka nebo na opačnou stranu do Dvorců.

„Snažili jsme se někoho získat, ale bezúspěšně. Kdyby se přece jen někdo objevil, rádi bychom s ním jednali. Snažili bychom se jej podpořit, aby to pro něj bylo zajímavé,“ reagoval starosta města Jan Hicz.

Hlubočky městem? Nemáme ani náměstí, pobavil nápad starostku

Z mnoha velkých obcí musejí rodiče dojíždět

Podobně jsou na tom například Dlouhá Loučka nebo Bouzov. „Snažili bychom se vytvořit podmínky. Možná by tady mohla fungovat sdílená ordinace, ale zájemce není,“ povzdech si starosta Dlouhé Loučky Pavel Beneš.

„S nemocnými dětmi musejí rodiče k paní doktorce do Bílé Lhoty nebo do Litovle. Jiná možnost v dohledné době není,“ dodal starosta Bouzova Dušan Tejkal.

Praktici pro děti a dorost chybějí po celém Česku. Jejich řady každoročně řídnou a za pár let hrozí, že se síť pediatrů v republice rozpadne. Polovina jich má přes šedesát.

Ukrajinské děti potřebují pediatry, ti jsou už teď přetíženi

V Olomouci na podzim minulého roku rozšířila svůj provoz ordinace praktického lékaře pro děti a dorost při fakultní nemocnici. Díky pomoci organizace UNICEF nabídla péči nově registrovaným pacientům. Nejen dětem uprchlíků z válečným konfliktem zmítané Ukrajiny, pro něž je program určen především.

Právě ordinace praktiků přímo v nemocnicích mohou být podle některých odborníků řešením. Jak ale ukazuje příklad Olomoucka, primární péče o děti, jež by měla být do nejblíže, nechybí v okresním nebo krajském městě, kde jsou nemocnice, ale dvacet kilometrů od něj.