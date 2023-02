"V současné době je v Olomouci třináct kasin a žádná herna. Jejich počet pozvolna, ale setrvale, klesá," sdělila Deníku mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

Kasina podle ní ruší samotní provozovatelé, a to z ekonomických důvodů. "Příčinou bude pravděpodobně poměrně vysoké zdanění, tak to neformálně uvádí i samotní provozovatelé, a odchod hráčů do on-line prostředí," uvedla mluvčí radnice.

2013: seškrtání na polovinu

V únoru 2013 zastupitelé přijali "průlomové" opatření, které ve měste sice nezakazovalo, ale aspoň výrazněji regulovalo hazardní podnikání.

Vyhláška tehdy znatelně omezila počet adres, kde lze v Olomouci herny provozovat. Po dvouletém přechodném období jich měla na území města zůstat polovina tehdejšího počtu, v historickém centru města jich nově povolovala necelou desítku.

Vyhláška také upravila podobu reklamy, kterou se herny mohou kolemjdoucím prezentovat. Ta měla být nově bez displejů s jackpoty, vkusnější a méně "vyzývavá".

Současně zastupitelstvo v únoru 2013 odhlasovalo i prodej budovy bývalého divadla v Hodolanech a její přeměnu na kasino. Novému majiteli, společnost Endl+K, tam schválené rozhodnutí tehdy povolovalo po dobu nejméně patnácti let provozovaní hazardních her včetně automatů a pořádání pokerových turnajů. Proti tomu tehdy protestovala velká část obyvatel Hodolan, na petici odmítající proměnu divadla na centrum hazardu se sešlo 1800 podpisů.

Neúspěšné referendum o zákazu



Omezení pro provozovatele heren z roku 2013 se zdálo nedostatečné nemalému počtu Olomoučanů. Přes osm tisíc jich o rok později z iniciativy sdružení Občané pro Olomouc podepsalo petici požadující vyhlášení referenda o úplném zákazu hazardních podniků ve městě.



Tehdejší vedení radnice v čele s primátorem Martinem Majorem (ODS) úplný zákaz nepreferovalo. Zastupitelstvo veřejné hlasování nakonec vyhlásilo, termín referenda ale nesladilo s termínem komunálních voleb v říjnu 2014, ale odsunulo jej až na 12. prosinec.



Olomoučané tak o zákazu hazardu rozhodovali během předvánočního shonu. 95% hlasujících se nakonec vyslovilo pro zákaz hazardu v Olomouci. Do volebních místností ale přišlo jen něco přes 8% procent voličů a referendum tak nebylo platné.