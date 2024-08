Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v pondělí vyhlásil další kolo výběrového řízení s elektronickou aukcí, v němž činí minimální cena za výjimečný areál Hanáckých kasáren 89 milionů korun.

Dražba bude zahájena 3. září v 10 hodin a potrvá do 4. září 10 hodin. „Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo splní podmínky a před jejím začátkem (tj. do 2. září 2024 do půlnoci) složí kauci ve výši 15 milionů korun,“ informovala mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.