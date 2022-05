Nevšední krása: nedaleko Lovecké chaty kvetou tyto vzácné kosatce

Při přípravě výstavy Živé pasti 2022 navázala Flora ještě těsnější spolupráci se zkušenou pěstitelkou masožravých rostlin Markétou Aubrechtovou.

„Expozice tak dostane nový výraz a impuls. Návštěvníky letošního ročníku čeká jiný zážitek než v předcházejících letech,“ uvedla ředitelka Výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková.

Kolekce rosnatek

K vidění budou nejen vzrostlé až dvacetileté exempláře rodu špirlic s výškou přesahující jeden metr, ale i kompletní kolekce masožravých rosnatek. Ta zahrnuje jak nejmenší, trpasličí rosnatky, tak jednu z největších rosnatek světa.

Pro letošní ročník výstavy se podařilo získat také velmi cennou vodní masožravou rostlinu Aldrovandku měchýřkatou.

„K vidění budou i vzácné pralesní rosnatky z Austrálie, masožravé liány láčkovky s velkými pastmi a další raritní rostliny. Bude to skutečně velká a zajímavá podívaná,“ láká vedoucí sbírkových skleníků Pavel Souček.

Expozice bude přístupná do 12. června od 9 do 18 hodin. Základní vstupné je sto korun, k dispozici jsou cenově zvýhodněné vstupenky pro děti, rodiny, studenty i seniory. Děti do 6 let mají vstup zdarma.