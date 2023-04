Majestátní pětimetrový trůn, na který se bude možné posadit, bezmála 25 tisíc květin, tajemný kruh menhirů a záplava barev. O podobě hlavní expozice jarní květinové výstavy mluvila s Deníkem ředitelka Flory Olomouc Eva Fuglíčková.

Ředitelka výstaviště Flora Olomouc Eva Fuglíčková. | Foto: Deník/Magda Vránová

Jaká tentokrát bude hlavní expozice v pavilonu A?

Autorkou je respektovaná floristka Klára Franc Vavříková. Pavilon A díky ní vyplní princip Oswaldova barevného kruhu, trojice základních barev se bude prolínat v křivkách několika velkých kruhů. Vzniknou tak další barvy, tóny a kombinace. Užití principu kruhu je také poctou pro nedávno zesnulého profesora Ivara Otrubu, jednoho z nejvýznamnějších tuzemských krajinářských architektů a zároveň autora celé řady expozic na výstavách Flora Olomouc.

Těší nás, že ho můžeme právě touto formou připomenout. Letošní jarní výstava je současně připomínkou 65 let olomouckých květinových a zahradnických výstav. U příležitosti jarní Flory opět v Bezručových sadech spustíme vodopád. Budeme jej provozovat ve stejném rozsahu jako v loňském roce.

Jarní Flora v roce 2019 poprvé nabídla příjemné posezení přímo uprostřed expozice. Je to trend, kterým se výstavy budou ubírat?

Myslím si, že právě touto výstavou jsme jako výstaviště zahájili novou etapu. Expozice jsou nyní vzdušné, nejsou tak přecpané a přímo v expozicích vytváříme pro návštěvníky odpočinková místa a relaxační zóny. Lidé už nejsou nuceni k tomu, aby hlavním pavilonem jen prošli v davu, ale mohou si to opravdu užít a zůstat tak dlouho, jak sami chtějí. Na možnost posezení uprostřed expozice a také na speciální noční prohlídky máme velmi pozitivní ohlasy.

Sázíme samozřejmě na kvalitní floristy a projektanty. Zároveň máme v zásobě další floristy, kteří absolvovali školy významných odborníků v tomto oboru v zahraničí. Ti si letos pavilon A nejdříve takzvaně osahají a v budoucnu nám vytvoří hlavní expozici. Vnímáme to jako velmi dobrý způsob, jak rozšiřovat platformu spolupracujících floristů a projektantů. Není jednoduché vytvořit expozici tak, aby se líbila starší i mladší generaci. Lidé mají na množství použitých květin odlišné názory. Architektonické a floristické trendy posledních let jsou přitom až minimalistické.

Jak se vám po zdražení energií a rostlinného materiálu daří držet ceny vstupenek na přijatelné úrovni?

Energie, květiny i ostatní materiál a samozřejmě lidská práce jsou teď drahé. My ale chceme, aby výstava dál pokračovala. Jako nejlepší cesta se jeví pořádat jen dvě výstavy do roka s tím, že budou opravdu kvalitní a poskytnou návštěvníkům nejen krásný zážitek, ale i spoustu inspirace a informací.

Vstupenka na jarní Floru přijde na 190 korun. Zachovali jsme slevy pro rodiny, studenty i seniory. Stále více se zaměřujeme na rodiny s dětmi a nabízíme jim pestrý program. Myslím si, že je velmi důležité vést děti k estetičnu a tomu, aby poznaly, co obnáší práce na zahrádce a že je to velmi pěkné hobby. Tento trend se v posledních letech začíná vracet. Spousta mladých rodin si dnes pronajímá zahrádku nebo využívá komunitní zahradu. Myslím si, že je zásadní, aby k tomu rodiče nebo prarodiče své potomky vedli. Snažíme se také akcentovat na výstavách Flora témata, která jsou zajímavá pro mladou generaci. Například se soustředit na pokojové rostliny, mít stánky s pokojovkami a poradit návštěvníkům s jejich pěstováním.

Díky obnovené výstavě Vyznání růžím se vám podařilo oživit rozárium. Co tato letní akce návštěvníkům nabízí?

Vnímáme to tak, že pokud máme tak krásný areál, tak by byla velká škoda jej lidem nepřiblížit a nepozvat do něj návštěvníky ze širšího okolí. Nabízíme jim nejen pohled na stovky růží v plném květu, ale rovněž ukázky floristického umění, zajímavý kulturní a doprovodný program, přednášky i workshopy. Při sestavování programu opět samozřejmě myslíme na rodiny s dětmi a nechybí ani kvalitní občerstvení. Vyznání růžím obvykle naláká okolo pěti tisíc návštěvníků.

Jaké novinky plánujete v olomouckých parcích?

Plány na jejich vylepšení jsme měli obrovské, bohužel nám do toho velmi negativně vstoupil covid. Letos bychom rádi dokončili úpravy prostoru mezi pavilonem A a E. V gastrozóně nedávno přibyly další dva stánky. Návštěvníci parků si tam mohou dát například palačinky, hamburgery, kvalitní zmrzlinu, kávu nebo sklenku lahodného vína. Chceme, aby si každý našel to svoje. Je tam nové oplocení, upravuje se dětský koutek a podařilo se lépe vyřešit zásobování stánků s občerstvením.

Máme hotovou studii na úpravy deponie materiálu a rádi bychom ji realizovali, ale ještě by tomu měla předcházet oprava cestní sítě. Máme rovněž k dispozici studii na revitalizaci palmového skleníku a sbírkových skleníků. Abychom mohli žádat o dotace na jejich obnovu, bude potřeba projektová dokumentace.

Pustili jsme se také do oprav všech laviček, v parcích je jich na pět stovek kusů. Postupně se budou natírat a je potřeba opravit odpadkové koše. Počítáme také s úpravami prostoru směrem od oranžerie k jezírku.