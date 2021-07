Přímo v Olomouci to první prázdninový měsíc rozbalí hodně atraktivní jména.

Už ve čtvrtek 8. července roztančí Palouček u S klubu rozjívená slovenská řezba Horkýže Slíže.

A u "eska" to bude žít i 17. července, kdy vystoupí Mig 21, parádní funky jízdu pak přivezou 22. července Monkey Business. 30. července rozhýbe olomoucké publikum populární Doga.

U Šantovky v sobotu 10. července zahraje David Koller, v pátek 16. července se opře do nástrojů kapela Slza.

Na Korunní pevnůstce zazní 13. července pecky od britských rockových velikánů v podání uznávané tribute kapely Queenie. Na stejném místě pak rozjede svou show kapela Kryštof v sobotu 24. července.

Na "fesťák" je v sobotu 24. července možné vyrazit do Šternberka. Na oblíbené hudební přehlídce Šternberský kopec to letos rozbalí No Name, Ewa Farna, Ben Cristovao, Poetika, Desmod, O5 a Radeček, UDG, Pilot. Letos se kvůli úpravám v okolí hradu festival uskuteční netradičně u sportovní haly Ecce Homo.

O týden dříve si lze zase užít festival v atraktivním areálu plumlovského zámku. Zámecké nádvoří 16. a 17. července rozburácí kapely UDG, Calibos, Ivan Mládek & Banjo Band, České srdce, Tomáš Kočko & orchestr a Dilated.

S-klub palouček

Horkýže slíže - 8. července

Mig21 - 17. července

Monkey Business - 22. července

Doga - 30. července

Korunní pevnůstka

Queenie - 13. července

Marek Ztracený - 17.7

Kryštof - 24. července

FunPark Šantovka

David Koller - 10. července

Slza – 16. července

Šternberský kopec

24. července

No Name

Ewa Farna

Ben Cristovao

Poetika

Desmod

O5 a Radeček

UDG

Rockový víkend na plumlovskm zámku

Pátek 16. 7. 2021

Dilated

UDG

Calibos

Sobota 17. 7. 2021

Ivan Mládek & Banjo Band

České Srdce

Tomáš Kočko & orchestr