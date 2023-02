Nová ordinace poskytuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči včetně vyšetření a léčby běžných akutních i chronických onemocnění. Součástí služeb jsou preventivní prohlídky a vyšetření, screeningová vyšetření, očkování, odběry biologického materiálu či předoperační vyšetření.

„Klientům rádi poradíme s jejich zdravotními problémy telefonicky nebo e-mailem. Pacienty, kteří nejsou ze zdravotních důvodů schopni dostavit se do ordinace, v rámci našich kapacitních možností navštívíme a ošetříme v jejich domácím prostředí,“ sdělila praktická lékařka Viktorija Ragénaité-Mrnka.

Ordinační hodiny ambulance jsou zpočátku (do konce února) ve středu od 12.30 do 18 hodin, od 1. března pak v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7.30 do 12.30 a ve středu od 7.30 do 18 hodin. Více informací naleznou zájemci na webových stránkách praktik.fnol.cz.

Nemocnice otevřela ordinaci ve spolupráci s organizací UNICEF, která již dříve podpořila rozšíření provozu ordinace praktického lékaře pro děti a dorost při dětské klinice FN.