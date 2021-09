Do výjimečného počinu se zapojili členové Moravské filharmonie, baletu, opery i činohry. Během představení se na dvou pódiích střídal baletní soubor s filharmonií, která doprovázela známé operní pěvce. Součástí představení byla i světová premiéra skladeb Mikoláše Troupa.

Dech beroucí podívanou, do které se zapojili umělci Moravského divadla, nabídly v pátek večer Dny evropského dědictví v Olomouci. Audiovizuální projekt Sloup světla, inspirovaný slavnou olomouckou památkou - Sloupem Nejsvětější Trojice - měl i duchovní přesah - stal se zároveň modlitbou a přímluvou za konec pandemie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.