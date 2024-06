Tradiční a v České republice unikátní pouť s jedinečnou atmosférou se v sobotu uskutečnila na Svatém Kopečku.

Romská pouť na Svatém Kopečku, 15. června 2024 | Video: Tauberová Daniela

V areálu baziliky Navštívení Panny Marie se konal již šestadvacátý ročník Romské pouti, tentokrát na téma „Kana tut manges kijo Del, phuterel pes tiro jilo the o voďi“ neboli „Když se modlíš k Bohu, otvírá se ti srdce a duše.“

„Na Svatý Kopeček jezdíme přes deset let. Je to úžasná akce. Holčičky secvičují taneční vystoupení a mají velkou radost, že před tolika lidmi mohou ukázat, co se naučily,“ svěřila se Daniela Hrabinová z Pěnčína na Prostějovsku. Romská pouť na Svatém Kopečku, 15. června 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Samotnou pouť zahájil biskup Václav Malý mší svatou, kterou slavil společně s farářem z Kojetína Pavlem Ryšavým. V prostorách monumentální baziliky zněly chvály a svědectví některých poutníků. Mládež z Ostravy předvedla působivou divadelní scénku nacvičenou speciálně pro letošní ročník Romské pouti.

Program pro děti i dospělé pokračoval i odpoledne, kdy se na pódiu střídaly soubory romských komunit z Česka i zahraničí, připraveno bylo občerstvení a nechyběla zábava pro nejmenší romské poutníky.