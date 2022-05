„To je jeden z největších impulzů, proč vznikla iniciativa na stavbu nové linky na třídění a úpravu odpadů. Aby bylo možné v budoucnu co nejvíce odpadů recyklovat, je potřeba moderní úpravna. Obce a města díky tomu získají jistotu, že i po roce 2030, po zákazu skládkování, budou mít odpad kam dávat,“ popsal krajský radní Martin Šmída.

Odpady svezené z obcí a měst, které se do společného projektu zapojí, budou roztříděny na využitelný materiál a to, co už nelze recyklovat, ale dá se použít jako alternativní palivo. To se pak bude spalovat v teplárnách, které jsou vybaveny speciálními kotly.

„Společnost Veolia již v přerovské teplárně takový kotel připravuje, stejný záměr má i v Olomouci. Také tam by se kotle na uhlí měly v budoucnu změnit na kotle na tuhá alternativní paliva,“ vysvětlil Martin Šmída.

Stavba linky za 450 milionů by měla začít v roce 2024 v olomoucké městské části Chválkovice. Část nákladů by měly financovat obce a města, které již jsou, nebo se ještě stanou akcionáři Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Hejtmanství na tento nákladný projekt počítá s dotacemi a úvěrem.

„Linka má mít kapacitu šedesát tisíc tun odpadu ročně. Pokryje potřeby Olomouce a okolních obcí s rozšířenou působností. Bude také schopná vytřídit určitý druh odpadu, který bude na trhu aktuálně poptávaný. Podobná, technicky jednodušší linka, by měla fungovat také na Jesenicku. Technologie je ověřená, několik takových zařízení již funguje v Rakousku a Německu,“ informoval krajský projektový manažer pro odpadové hospodářství Lukáš Václavík.

Hejtmanství záměr v pondělí odpoledne představilo na setkání měst a obcí na Jesenicku. Většina z nich zatím akcionářem Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje není.

„Jsme přesvědčeni o tom, že jdeme správným směrem a doufáme, že se k nám ostatní přidají. Přicházíme s řešením, o němž jsme přesvědčeni, že je nejlepší, a teď je na městech a obcích, zda se budou chtít plně zapojit a čerpat i benefity za nižší ceny, nebo se zapojí jen sekundárně. Doufáme, že co nejvíce obcí se přidá,“ dodal Martin Šmída.