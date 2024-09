Místní se pustili do úklidu a likvidace zničeného vybavení. Kontejnery se plní. Slzy tečou.

Pro řadu lidí je to třetí povodeň. Opět se musejí loučit s tím, co nově vybudovali.

V ulici Čapky-Drahlovského stojí několik kontejnerů, které přistavily Technické služby města Olomouce. Nakladače do nich navážejí zničený nábytek a další vybavení z vyplavených rodinných domů.

„V baráku jsme měli půl metru vody. Z obýváku jsme všechno vyhodili. Podlahy jsou špatné. Uvidíme, co to udělá,“ ukazuje jedna z obyvatelek velkou vodou těžce zkoušené části Chomoutova Marta Drozdová.

Za chvíli byl plný barák

Pro seniorku je to třetí povodeň. Při katastrofálních záplavách v roce 1997 měla v domě přes metr vody. V roce 1997 plaval celý Chomoutov a několik domů popadalo, další musely k zemi následně z rozhodnutí statika.

„Víte co, metr nebo půl. To už máte skoro jedno. Věřila jsem, že budu mít aspoň postel, ale podívejte se. Může se to vyhodit. Stejně tak tyto nové skříně,“ kroutí hlavou a do očí se jí hrnou slzy.

Obyvatelé v této části Chomoutova předem věděli, že voda přijde. Informovanost byla podle nich dobrá.

„Tentokrát jsme paradoxně byli relativně v klidu. V roce 1997 to nikdo nečekal. Byla to hrůza. Teď jsem si říkala: tolik udělali protipovodňových opatření v Olomouci, to proteče rychle, nad námi je lužní les. Nachystali jsme se na 30 až 40 centimetrů. Udělali jsme bariéry z pytlů s pískem. Za chvíli jsme ale měli plný barák,“ líčí žena.

Noc na úterý strávila v horním patře nemovitosti. Část rodiny i se psy odvezli hasiči ve člunu do bezpečí. Nikomu se nic nestalo.

„Jen těch slepic je mi líto. Přežily tři,“ krčí rameny paní Drozdová.

Pomocníky nepotřebuje. V jejím domě i kolem něj je ve středu dopoledne rušno, a každý ví, co je jeho úkolem.

Že to přijde, to jsme věděli

Dům od domu dopoledne procházely pracovnice Maltézské pomoci a pro protipovodňovou komisi Olomouce zjišťovaly, co je aktuálně v domácnostech potřeba. Od základních potřeb přes materiální pomoc po případnou krizovou intervenci psychologa.

„Nic nepotřebujeme. Síly ještě máme,“ usmívá se paní Ivana s partnerem.

„Co chcete dělat. Že to přijde, to jsme věděli, otázkou bylo, kolik té vody bude,“ hodnotí pragmaticky senioři, kterým voda valila vraty a v obývacím pokoji jí měli více než v roce 2006. Přistěhovali se před 20 lety. Katastrofu v roce 1997 nezažili.

Udělala se hromada věcí

Řada místních ve středu dopoledne poukazovala na to, že právě tato část Chomoutova není před velkou vodou dostatečně ochráněna.

„Od roku 1997 se udělala hromada věcí. Hráz na pravém břehu se zvedla o metr. Projevil se i Bristol, kde se rozšířilo koryto, a díky tomu se to nebrzdilo a odtok mohl být rychlejší. Velká věc. Bohužel tady, na levém břehu v Chomoutově je hráz o metr nižší. Jsme suchý poldr před Olomoucí, který se napustil,“ zamýšlí se pan Rozsypal.

„Musí se zvednout i levá hrázka a co je taky důležité: obnovit propustky pod cestou na Březce, ať to teče na pískovnu!“ zdůrazňuje pamětník posledních povodní a mizí ve dveřích, aby pokračoval v úklidu následků velké vody.

Předpověď je příznivá

Do nejbližších dní si v Chomoutově nepřejí nic jiného než přízeň počasí. V roce 1997 měli před sebou polovinu léta a do zimy mokré zdivo mělo čas vyschnout.

„Budeme potřebovat vysoušeče. Ale hlavně, ať je ještě dlouho slunečno a teplo!. Zima se blíží,“ shodují se lidé v ulici Čapky-Drahlovského.

Předpověď minimálně do konce týdne je příznivá. Mělo by být slunečno nebo polojasno a teploty až 22 stupňů Celsia.