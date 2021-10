„Nenecháme to spát. Je to běh na dlouhou trať, ale tady jde o zdraví občanů. Když už se za těžké peníze vybudovaly dálnice a obchvaty, tak ať primárně tyto slouží pro kamionovou dopravu“ uzavřela starostka Charvát.

Obce proto chtějí tlačit na to, aby se upravila legislativa a silnice druhé a třetí třídy se pro tranzitní dopravu nad 12 tun zpoplatnily.

„Že by řidiči pustili chodce stojícího u přechodu? Může to být dítě nebo starší člověk, a nepustí ho!“ líčila.

„Jen naše obec zaplatila 200 tisíc korun za opravu poklopů dešťové kanalizace, která je v komunikaci uložena. Také jako všechny obce na trase 25 tisíc korun za dopravní značení. Zátěž je už patrná i na samotné komunikaci. Není to tak dlouho, co ji kraj nechal kompletně opravit,“ poukazovala.

Obce Kožušany-Tážaly, Blatec, Charváty a město Tovačov se tedy znovu obrátily na Olomoucký kraj se žádostí o prodloužení platnosti veřejné vyhlášky, a to minimálně na dobu dalšího roku.

Letos v červnu proběhlo měření intenzity dopravy v sousední obci Kožušany-Tážaly. V porovnání s daty z roku 2019 došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu počtu vozidel, a to včetně těch těžkých a souprav s návěsy.

