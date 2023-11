Palác na Horním náměstí v Olomouci, kde v červenci skončila poštovní pobočka, je na prodej. Česká pošta v první fázi nabízí budovu státním organizacím. Odhadní cena byla stanovena na 130 milionů korun.

Pošta na Horním náměstí v Olomouci byla uzavřena k 1. červenci. | Video: Tauberová Daniela

„Prodej nemovitosti byl schválen dozorčí radou České pošty a v nejbližších dnech bude záměr prodeje zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu 30 dnů,“ informoval Deník mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

V rámci této lhůty se mohou přihlásit takzvané oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku. „Česká pošta v tomto případě převede majetek za cenu obvyklou dle znaleckého posudku,“ vysvětlil.

Odhadní cena budovy byla stanovena na 130 milionů korun.

Mezi okruh oprávněných subjektů patří státní organizace a podniky. Město, které zájem o nemovitost projevilo, se mezi ně nepočítá.

Pokud by palác získalo, přemístilo by do něj dopravně správní agendy z Vejdovského ulice, kde je město v nájmu v budově v majetku policie, která ji potřebuje pro svoje využití, jak už avizovala.

V omezené míře by pak město v objektu na Horním náměstí provozovalo poštovní službu. Pošta by tak případně mohla ušetřit na nájmu, který platí na náměstí Republiky, a tamních provozních nákladech. S návrhy řešení však Olomouc neuspěla.

Jestliže by v nynější fázi nabídky neprojevila o palác na Horním náměstí zájem žádná ze složek státu, půjde do elektronické aukce. Budovu v ní získá ten zájemce, který nabídne nejvyšší cenu.

Česká pošta v rámci probíhající transformace již připravuje prodej areálu v Ladově ulici, kde má depo a v provozu je pošta Olomouc 9. Za nemovitosti v Hejčíně s celkovou výměrou pozemků bezmála 13 tisíc metrů čtverečních by chtěl podnik utržit 119 milionů korun.

Vyvolávací cenu stanovuje vypracovaný znalecký posudek. Prodej tohoto pro Českou poštu nepotřebného majetku zahrnujícího kromě depa a poštovní úřadovny také kanceláře, sklady, dílny a parkoviště je již připravován formou elektronické aukce.

Podle mluvčího státního podniku prodej areálu neznamená, že pošta Olomouc 9 ukončí provoz. „Česká pošta bude využívat po prodeji cca čtvrtinu objektu na základě nájemní smlouvy, provoz pošty bude zachován,“ ujistil klienty Vysoudil.