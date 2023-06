/FOTOGALERIE/ Historické záchodky u dětského hřiště v Čechových sadech v Olomouci by mohly sloužit veřejnosti na přelomu července a srpna. K dokončení kompletní rekonstrukce památkově chráněné stavby z roku 1922 už mnoho nezbývá.

Rekonstruované historické toalety v Čechových sadech v Olomouci, 30. června 2023 | Foto: Deník/Daniela Tauberová

„Krásně to opravili. Ale jak dlouho to vydrží! Strážníci by měli chodit kolem častěji, než budou zdi posprejované a okna vybitá,“ poukázala v pátek 30. června dopoledne starší žena, když poblíž WC venčila psa.

Památkově chráněný objekt z roku 1922 olomouckého stavitele Jana Hublíka byl dlouhodobě zchátralý. Město kvůli jeho stavu původně uvažovalo, že drobnou stavbu odstraní. Proti se ale postavili památkáři. Radnice následně rozhodnutí přehodnotila.

Záchody v parku jsou architektonická cennost, v podobném stylu je SPEA

Rekonstrukce veřejných toalet v parku započala letos v březnu. Bylo nutné vyčkat s přípojkou k elektřině na přeložku trafostanice, kterou dělal ČEZ. Objekt bylo potřeba nově napojit na vodu i kanalizaci. Komplet hotovo bude během července.

Po opravě najdou lidé uvnitř objektu bezbariérové WC, pisoár, přebalovací pult a sklad potřebného vybavení.

„Dodělat ještě musíme střechu, osadit dveře, vymalovat, zkompletovat zařizovací předměty a elektroinstalaci, vybudovat přístupovou komunikaci a zrekultivovat okolí,“ vyjmenovával investiční náměstek primátora Olomouce Miloslav Tichý.

Následně budou toalety uvedeny do provozu v návaznosti na softwarovém vyřešení vstupu veřejnosti. „Mělo by to být někdy na přelomu července a srpna," upřesnil.

Provoz a úklid veřejných toalet bude zajišťovat Výstaviště Flora.

Podle odborníků z památkového ústavu je drobná stavba na okraji Čechových sadů příkladem rané moderní architektury ovlivněné architekturou holandského rázu s typickými prvky, jako je použití lícových cihel ve fasádě nebo provedení římsy.

„V Olomouci byly v tomto duchu postaveny i jiné stavby, například budova bývalé Okresní nemocenské pokladny, dnešní SPEA, která je kulturní památkou,“ poukázal Národní památkový ústav.

Dříve zamýšleným odstraněním veřejných záchodků by byl podle NPÚ narušen původní historický vzhled parku.