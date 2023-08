Ze sedmipatrové ostudy Olomouce již začali dělníci demontovat obvodový plášť. V tomto týdnu vyrostlo v prostoru do třídy Svobody lešení a tyto práce začaly naplno. Prostor stavby z frekventované strany byl ohrazen. Do obou prodejen, včetně Alberta, se zákazníci dostanou bez problému.

„Horní část, od druhého patra nahoru, by měla být vyčištěna až na samotný nosný skelet,“ přiblížil před pár dny architekt projektu Miroslav Pospíšil demoliční práce, které ještě nějakou dobu potrvají.

Samotná rekonstrukce započne následovně. Proměna Jednoty, kterou od Moravského divadla a bytového domu na druhé straně oddělují úzké uličky, už má právoplatné stavební povolení.

Budovu Jednoty odstrojují, proměna v atraktivní modernu začala. Kdy skončí?

„Pro stavební firmu to bude náročné zejména na manipulaci kolem stavby, protože plochy kolem jsou velmi stísněné,“ poukázal architekt v souvislosti s tímto úzkým prostorem.

Atraktivní vzhled a nové využití

Budova na hlavní třídě získá náročnou rekonstrukcí atraktivní vzhled a nové využití. Projekt počítá s bydlením nájemního typu od třetího patra výše. Půjde o nadstandardní dvoupokojové byty o ploše minimálně 40 metrů čtverečních se samostatnou kuchyní a hygienickým zázemím.

„Ve druhém podlaží nad parterem - díky tomu, že dispozice je širší oproti horním patrům – bude ubytování kolejového typu, kdy po obvodu budou koleje a středová část bude využita pro sdílené prostory: studovny, prádelnu, kuchyňky,“ vyjmenovával architekt Pospíšil.

V tomto patře byla ještě před 20 lety směrem na třídu Svobody terasa. Úřady povolily její zasklení, čímž ovšem stavba podle architekta ztratila někdejší lehkost a kompozici.

„Terasu obnovit již není možné, ale vracíme se k principu postaveném na tom, že horizontální linie, terasy, vytvářely odlehčení vertikální hmoty, která má sedm pater,“ naznačil architekt.

Nad parterem, kde budou společné komunitní prostory pro studenty, počítá projekt s posuvným sklem a předsazenými vzdušnými lamelami.

Japonská restaurace na střeše

Na střeše bývalé Jednoty má vzniknout prostor japonské restaurace s posezením na střešní terase. Přístup do exotické restaurace bude i pomocí bočního výtahu ze Švédské ulice, který je zapracován do půdorysu stavby

Ve Švédské by v přízemí mělo do budoucna vzniknout bistro. V projektu pro stavební povolení není. Vyžaduje to změnu regulačního plánu.

Podle náměstka primátora Olomouce Tomáše Pejpka se již zpracovává úprava regulačního plánu v souvislosti s tímto záměrem. Pokud projde, počítá investor s úpravou veřejného prostoru ve Švédské, kde plánuje i zeleň. Úpravami by prošla i nyní zanedbaná Divadelní ulice.

Vlastníkem budovy bývalé Jednoty je olomoucká společnost GERI Plus Ivana Geršiho a Josefa Endla. Investoři rozpracované projekty nekomentují. Pro Olomoucký deník se Ivan Gerši vyjádřil stručně pouze k časovému harmonogramu. „V horizontu dvou až tří let bychom to chtěli mít dokončeno,“ sdělil koncem června.