Odpoledne se uskuteční jednání ANO s koalicí SPOLU. Ta skončila druhá a má 10 zastupitelů.

„Potkáme se také s kolegou Bačákem (lídr spOLečně), se kterým budeme ladit noty našeho dvojbloku pro další vyjednávání,“ dodal Žbánek, jenž by měl pokračovat ve funkci primátora Olomouce.

V pondělí by se ještě mělo uskutečnit další kolo jednání zástupců ANO s třetími ProOlomouc s Piráty, kteří mají celkem osm křesel v zastupitelstvu.

Žbánek: Mrzí mě napadání nás jako vítězné strany

Požadovali bychom dva radní

Lídr hnutí spOLečně, které je součástí dosluhující koalice ve složení ANO, ODS, lidovci a spOLečně, Otakar Štěpán Bačák, by v budoucí olomoucké vládě měl pokračovat jako ekonomický náměstek. Hnutí by mělo získat v radě celkem dva posty.

„Berou nás jako prvního do koalice. Byť nemáme tak velký zastupitelský potenciál, ale s ohledem na to, jak jsme spolupracovali, programové průniky byly v mnohých věcech shodné," uvedl v neděli odpoledne Bačák.

„Požadovali bychom dva radní - žádné odmítnutí ze strany ANO nebylo. Mé angažmá v ekonomice je žádoucí i pro budoucno, to jsme potvrdili, že bychom se ekonomiky ujali,“ sdělil v neděli Bačák.

Politolog: Žádné referendum o vládě. ANO a SPD bere voliče ČSSD a komunistů

Pokus o koalici bez ANO

STAN, Zelení a nezávislé olomoucké osobnosti, kteří získali dva mandáty, již v sobotu večer iniciovali povolební vyjednávání o koalici bez vítěze voleb. Uskupení stále usiluje o sestavení koalice, která by kopírovala vládní půdorys. Jednalo by se o čtyřčlennou koalici dohromady osmi stran opřenou o 24 křesel.

„Navrhovaná spolupráce bez ANO, sedmi nebo osmi stran, je podle nás nefunkční. Bylo by to problematické. My do toho nepůjdeme,“ uzavřel v neděli možnost za spOLečně Otakar Štěpán Bačák.

Jednání podle iniciátorů nejsou u konce, přestože dva subjekty ze zamýšlené čtyřčlenné koalice bez ANO v tuto chvíli nejsou připraveny na takové jednání ani přistoupit.

„Jednání pokračují, ale vypadá to, že primárně se budou domlouvat koalice s ANO,“ reagovala v pondělí Hanáčková. „Jsme si vědomi toho, že taková koalice by byla velmi křehká a že pro vlády v Olomouci, které byly vždy založeny na silných subjektech a často i na různých osobních vazbách, je takové řešení nestabilní. Na druhé straně s odkazem na celostátní politiku a radikalizující se prohlášení z úst Andreje Babiše bychom viděli jako žádoucí pokračování celostátního trendu – pokoušet se i na lokálních úrovních toto hnutí z české politické kultury postupně eliminovat,“ poukázala Andrea Hanáčková.

NOVÍ ZASTUPITELÉ v Olomouci. Podívejte se, koho jste si zvolili