„Bude mít určitě jiný formát, ale s tím se nedá nic dělat,“ reagoval Okleštěk na neúspěch ČSSD.

Co říkáte na volební výsledek v Olomouckém kraji?

Jsem velmi spokojen. Považuji to za výsledek práce, kterou jsme na hejtmanství odváděli. V minulém období jsme měli šestnáct mandátů, teď máme osmnáct. Pro mě je to důvod k radosti.

Už víte, s kým půjdete do koalice? Jak se rýsují povolební jednání?

Jednání začnou. Není na co čekat, je potřeba se bavit. Uvidíme, jaký bude přístup jednotlivých stran a jak se budou stavět k výsledkům voleb. Je třeba se dohodnout.

Myslíte si, že ta jednání budou komplikovaná?

Jednoduchá zřejmě nebudou, protože KDU-ČSL se ústy pana předsedy vymezilo proti hnutí ANO. Takže tento koaliční partner odpadá, takže musíme jednat s dalšími. Uvidíme, jaký najdeme programový průnik a s kým díky němu a počtu mandátů budeme schopni postavit koalici.

Váš dosavadní koaliční partner ČSSD neuspěl, nad pětiprocentní hranici se nedostala ani KSČM. Je to pro vás překvapení?

Překvapilo mě to. Myslel jsem do poslední chvíle, že ČSSD se tam dostane. Je pravda, že se po těch pěti procentech natahovali, ale bohužel pro ČSSD se jim to nepodařilo. Koalice bude mít určitě jiný formát, ale s tím se nedá nic dělat, to tak je. My musíme najít formát pro spolupráci tak, jak byly strany zvoleny do zastupitelstva.

Je reálná koalice s SPD?

To je otázka jednání. Musíme jednat s těmi stranami podle toho, jaké mají nastaveny podmínky a jak mají průnikový program. Jakmile si toto dáme dohromady, pak nám z toho vyjde, s kým jsme schopní utvořit koalici a s kým ne.

Potěšila vás volební účast?

Za tu jsem rád. Jsem rád, že lidi chtějí ovlivňovat dění v Olomouckém kraji i v České republice jako takové.

Co podle vás rozhodlo o výsledku?

Lidé si vyhodnotili, co děláme, jak děláme a jak je to prospěšné pro Olomoucký kraj.

Jak hodnotíte průběh kampaně ANO? Udělal byste něco jinak?

Určitě bych nedělal nic jinak. My jsme měli klidnou kampaň, nekonfliktní, nediskriminační. Na druhé straně jsme nic nevyhrocovali. Šli jsme skutečně cestou pozitivní kampaně. Myslím si, že i to lidé ocenili, protože my jsme prodávali naši práci, a to je dost silný argument.

Vidíte teď z hlediska kraje nějaký problém, který je nutné řešit? Kam bude region směřovat v následujících měsících, letech?

Vidím drobnosti, ale to si nechám až na jednání s potencionálními koaličními partnery. V každém případě bych chtěl směřovat kraj tím směrem, kterým jsme ho směřovali doposud, protože jsme měli maximální investice do venkova, školství i do jiných disciplín. Myslím si, že se to ukázalo jako správná cesta.