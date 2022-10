Do komplexní opravy přejezdu a křížení s tramvajovou tratí v Divišově ulici se dělníci pustili 3. října, kdy začala na trati i výluka, která potrvá do 9. listopadu. Od 6. října zároveň platí uzavírka na této frekventované silnici, která potrvá do listopadového dokončení oprav. Řidiči musejí na Šternberk a Opavu po objížďce.

„Náklady na rekonstrukci přejezdu jsou rozděleny mezi Správu železnic a Dopravní podnik města Olomouce. Jejich celková výše je zhruba 12 milionů korun,“ sdělil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Již 26. září se Správa železnic pustila do rekonstrukce železničních zastávek Olomouc-Hejčín a Olomouc-Smetanovy sady. Hlavní část prací bude probíhat ve výluce. Ta začne 12. října a potrvá do konce měsíce.

„Půjde o kompletní rekonstrukci zastávek včetně železničního spodku, svršku a odvodnění koleje. Budou vybudována nástupiště s výškou 550 mm a napojením na zpevněné plochy, což umožní bezbariérový přístup a pohodlný nástup do vlaku,“ vyjmenovával mluvčí Správy železnic.

Součástí stavby je i rekonstrukce osvětlení, silnoproudých rozvodů, výstavba nových přístřešků pro cestující a stavební zásahy na přilehlých přejezdech kvůli úpravě polohy navazující části koleje. Celkové investiční náklady na rekonstrukci zastávek jsou vyčísleny na téměř 18 milionů korun.

Během výluky na železnici projde důkladnou opravou přejezd v Tomkově ulici, „U Anči“. „Po rozebrání se vloží nový kolejový rošt s novou kolejí, pryžovou přejezdovou konstrukcí a přidán bude také odvodňovací rošt,“ popisoval mluvčí Gavenda.

Na rušné křižovatce musejí motoristé počítat s komplikacemi. Stavební práce budou vyžadovat uzavírky. Nejprve od 12. října v ulici Na Trati směrem na Řepčín a následně Tomkovy v místě rekonstruovaného železničního přejezdu „U Anči“.

Opravou projde v příštích dnech také přejezd v ulici Na Vozovce, kde se dělníci pustí do železničního spodku a svršku s výměnou přejezdové konstrukce.

„Následně v roce 2023 proběhne instalace nového světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení se závorami i pro chodníky na obou stranách ulice,“ uvedl již dříve k přejezdu v ulici Na Vozovce mluvčí Správy železnic.

Realizační náklady modernizace tohoto přejezdu jsou Správou železnic vyčísleny na přibližně 17,5 milionu korun.

Uzavírky komunikací:

od 12. do 21. října – ulice Na Trati úplná uzavírka mimo bus

od 22. do 31. října - Tomkova ulice úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

do 31. října – Rooseveltova ulice úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

do 11. listopadu - Divišova ulice úplná uzavírka silnice I/46 v místě železničního přejezdu

Zdroj: Magistrát města Olomouce