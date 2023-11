Novým předsedou olomouckého regionálního sdružení ODS se stal dosavadní místopředseda sdružení a poslanec Martin Major. Ve funkci nahradil bývalého krajského náměstka a přerovského radního Michala Záchu, který je obviněn v kauze silničních zakázek. Major byl zvolen na pondělním regionálním sněmu, kterého se zúčastnil i předseda ODS a premiér Petr Fiala.

Martin Major | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Místopředsedou regionálního sdružení se stal Petr Sokol. Zácha regionální sdružení ODS v Olomouckém kraji vedl od roku 2015, v případu údajně ovlivňovaných dopravních zakázek čelí obvinění společně s dalšími 12 lidmi.

"Byl jsem zvolen předsedou regionální ODS v Olomouckém kraji. Je to pro mne ukončení posledních dobrodružných 14 dnů, kdy jsme řešili situaci, která tady v Olomouci vyvstala," uvedl Major.

Regionální sněm se nečekaně protáhl na téměř pět hodin, řešil se na něm i návrh regionální rady na zrušení přerovského sdružení, a to právě kvůli silniční kauze. Regionální sněm podle Majora doporučil celorepublikovému sněmu, aby přerovské oblasti odňal licenci.

Tento krok v pondělí podpořil také premiér Petr Fiala, který sněm v Olomouci navštívil. Podle něj jde o správný krok k obnovení důvěry lidí v ODS.

"Ve své nominační řeči jsem uvedl, že udělám maximum proto, aby ODS pokračovala i v přerovské oblasti. Už od rána s hlavním manažerem řešíme, jak co nejvíce zkrátit dobu, po kterou ODS v přerovské oblasti nebude v plné síle. Věřím tomu, že na jaře, když začne kampaň do voleb do Evropského parlamentu, budeme mít již plnou členskou základnu," doplnil Major.

Regionální rada ODS navrhuje zrušení oblastní buňky v Přerově

Regionální sněm v pondělí kromě nového předsedy volil i členy regionální rady. Kromě Michala Záchy se toto místo uvolnilo po dalším obviněném v kauze dopravních zakázek Robertu Knoblochovi a také po dosavadním šéfovi přerovského oblastního sdružení Igoru Kraiczovi. Ten na post rezignoval po zveřejnění informace ohledně bezúročné dvoumilionové půjčky od podnikatele a bývalého spolustraníka Roberta Knoblocha.

Novým členem regionální rady se stal Petr Kouba z Přerova a Jan Holpuch z Olomouce.

Fiala: Naprosto nepřijatelné jednání

Podle premiéra a předsedy ODS Petra Fialy je zrušení oblastního sdružení v Přerově správným krokem k obnovení důvěry lidí v ODS. Jednání obviněných, pokud se podle něj potvrdí, označil za nepřijatelné. A to i vzhledem k zásadám strany, které po dobu jejího vedení prosazuje.

"Je to kauza, která mne velmi mrzí. Jediné, co mohu říci, že takové jednání, pokud se potvrdí, je naprosto nepřijatelné. Jsem rád, že mí olomoučtí kolegové to vnímají stejně a postupují velmi razantně bez jakýchkoliv výmluv. Návrhy, které zde padají, jako je zrušení celé oblasti a její nové postavení, je správný krok k tomu, abychom obnovili důvěru lidí v ODS tady v regionu," uvedl v pondělí v Olomouci premiér.

ODS přišla v krajské vládě o dopravu, kvůli kauze zkorumpovaných zakázek

Policisté v případu údajného nezákonného ovlivňování dopravních zakázek v Olomouckém kraji minulý týden obvinili 13 lidí. Je mezi nimi podnikatel a bývalý člen regionální rady ODS Robert Knobloch a někdejší krajský předseda ODS, bývalý hejtmanův náměstek a přerovský radní Michal Zácha. Oba obvinění již opustili řady ODS. Zácha rezignoval i na post hejtmanova náměstka a radního v Přerově, ze kterého pochází.

Podle premiéra se ODS ke kauze postavila rozhodně, což by mohlo zachránit důvěru voličů. "Jednali jsme rychle, jednali jsme rozhodně, bez jakýchkoliv výmluv. Myslím, že to voliče přesvědčí, že to bylo selhání jednotlivců a nic, co by mělo nějaký systémový charakter," doplnil Fiala.

Zrušení by se dotklo 145 členů

Návrh na zrušení oblastního sdružení má projednat 11. prosince republikový sněm ODS. Zrušení přerovské ODS by se dotklo 145 členů, s rozhodnutím regionální rady však řada z nich nesouhlasí.

Přerovskou ODS chce regionální rada znovuobnovit již do kampaně do evropských voleb, tedy do května, doplnil místopředseda regionálního sdružení Martin Major.

Dvě slivovice. Zácha s Knoblochem podle policie používali kódy pro úplatky

V případu ovlivňování silničních zakázek jsou členové skupiny obviněni například za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, za pletichy v souvislosti se zadáním veřejné zakázky, za přijetí úplatku, podplacení, podvodu a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle žalobců se trestné činnosti zúčastnili jako členové organizované zločinecké skupiny nebo v její prospěch.

Hejtman Josef Suchánek (STAN) ve čtvrtek na dotaz ČTK řekl, že podle předběžné policejní kalkulace vznikla škoda zhruba 50 milionů korun.