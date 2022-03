„Hlavním poutačem této akce jsou jízdy opravené parní lokomotivy Rosnička 464.202 z roku 1956. Tři páry vlaků jezdí v pravidelných intervalech do Řepčína a zpět. Vlaky jsou zcela přeplněné - soupravy jsme totiž museli od loňského roku zkrátit, protože trať prošla rekonstrukcí a obě nástupiště jsou zkrácená, takže už nemůžeme jezdit delšími vlaky, které by se sem nevešly. Hrozil by úraz cestujících, kteří by nastupovali mimo nástupiště,“ vysvětlil za organizátory akce Martin Šůstal.

Kromě projížděk zaujaly také vystavené historické vlaky v prostorách depa - k vidění byla klasická parní lokomotiva Kocúr 314.303 z roku 1898, lidé mohli obdivovat také rychlíkový motorový vůz Lórinka z roku 1962 nebo motorový Skokan T 334.090 z roku 1966.

„Všechny historické stroje normálně fungují, odstavený je jen Kocúr z roku 1898 - tam očekáváme opravu, kterou zahájíme v příštím roce a potrvá tři roky. Ostatní vlaky procházejí běžnými opravami, které trvají pár týdnů až měsíc,“ dodal.

Velkému zájmu se těšila posunovací lokomotiva BN60, jejíž útroby si zblízka prohlédly hlavně děti.

„Byla vyrobena v roce 1957 a jezdila ve sladovně v Brodku u Přerova. Když dráhy slavily 150 let železnice v Přerově, přerovské depo ji tenkrát odkoupilo za cenu šrotu. Dali jsme ji do pořádku a zprovoznili. Od té doby s ní jezdím. Je to technický exponát a pro běžný provoz už se nepoužívá,“ přiblížil Jan Kyas, který se podílel na opravách.

Lokomotivě se dnes říká Kyaska - podle svého věrného opatrovatele. Lokomotivy BN60 byly dodávány na vlečky v Československu, několik kusů putovalo také do Maďarska.

Podle organizátorů byl v sobotu zájem o prohlídky železničního depa značný. Jen do dvou hodin odpoledne prodali na šest set vstupenek. Kdo chtěl, mohl si dát občerstvení v historickém bufetovém voze.

Skvělý program si pochvaloval Zdeněk Sigmund z Příkaz. „Přišli jsme se podívat na vláčky a spolu s dětmi to tady prošli celé. Je to pro ně zážitek, který hned tak nevidí,“ pochvaloval si. „Spojili jsme to s výstavou For Model. Dopoledne jsme prošli výstavu, a teď se projedeme Rosničkou do Řepčína. Děti si to určitě užijí,“ dodala také paní Andrea z Prostějova.