„Lidé se na nás obracejí, vnímáme, že je to potřeba. Vzhledem k předpisům a podmínkám, protože tyto testy není možné vyhodnotit na místě, ale pouze v certifikované laboratoři, to ale není nic jednoduchého. Musí to schválit hygiena, ministerstvo zdravotnictví a musíte tam mít setru, vyškolený personál,“ vysvětloval starosta Litovle Viktor Kohout.

O zřízení odběrového místa v Litovli již projevila zájem soukromá laboratoř, která by si pronajala prostory v 1. nadzemním podlaží objektu v sousedství radnice na náměstí Přemysla Otakara.

Záměr pronajmout tyto místnosti za účelem provozování odběrového centra už visí na litovelské úřední desce.

„Když vše půjde dobře, za 14 dní by firma mohla začít fungovat. Otázkou ještě jsou nějaké drobné úpravy prostor,“ uvedl starosta.

Pro spádovou oblast zahrnující 25 tisíc obyvatel by se tím výrazně zkrátila cesta k potřebnému PCR testu. Testy na koronavirus pro veřejnost do konce listopadu zajišťovala litovelská Charita, ale pouze antigenní.

„Zajímali jsme se o PCR testování, ale jednání ještě nejsou uzavřena. Vypadá to na dlouho, vzhledem k různým komplikacím. Zajištění této služby v Litovli je potřeba,“ reagovala ředitelka Charity Litovel Ludmila Zavadilová.

Možnost odběru na PCR test v Litovli by ocenili lidé z Bouzova. Do Olomouce to mají na 35 kilometrů.

"Ve škole jsme zatím naštěstí neměli pozitivní případ, ale pokud by se stalo, na PCR je to nejblíže do Olomouce. Bohužel. Otevření odběrového místa v Litovli by pomohlo,“ potvrdila ředitelka bouzovské základní školy Andrea Řezníčková.

Získat PCR test v odlehlejších místech v Olomouckém kraji lze i v některých lékárnách cestou samovyšetřovacích sad. Ne všechny je ale nabízejí.