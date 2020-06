„Majitel stále hledá vhodnou lokalitu. Tramvaje zůstanou nějakou dobu nepřístupné, nebudou na očích,“ potvrdil Deníku Ladislav Šnevajs. Právě jeho strana KDU-ČSL historické Tatry T3 v září 2018 využila pro kampaň do komunálních voleb.

V místě, kde stávalo letadlo, nakonec tramvaje zůstaly až do 23. června 2020. Současní vlastníci „té trojek“ ze spolku Hanácká hratva Vilém Švec a Pavel Dostál je proměnily v kulturní prostor, kde pořádaly různé besedy, koncerty či autorská čtení. Veřejností oblíbený projekt Tramvaj do stanice Touha by měl pokračovat i nadále.

„Doteď jsme fungovali v omezeném režimu. Chceme takové místo, kde bude možné připojit se na inženýrské sítě, což by umožňovalo organizaci celodenního programu,“ přiznal v minulosti Vilém Švec s tím, že nepřipadá v úvahu tramvaje rozdělit.

Několikrát prodloužený zábor veřejného prostranství na parkovišti v Legionářské ulici definitivně vypršel a novou lokalitu pro Tramvaj do stanice Touha se dosud najít nepodařilo. Zástupci spolku navrhli několik možností, kam vyřazené tramvaje přesunout. Některé neprošly, například tržnice v centru města nebo areál Fakultní nemocnice Olomouc. Zbylá místa si Švec nechává pro sebe, jednání pokračují.

Tramvajových vozů T3 z roku 1970 se Vilém Švec a Pavel Dostál ujali předloni poté, co je dopravní podnik vyřadil a nahradil modernějšími prostředky hromadné dopravy.