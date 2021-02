Od kdy by mohla být v Olomouckém kraji nasazena avizovaná vakcína od společnosti AstraZeneca, neměla ve čtvrtek odpoledne očkovací centra žádné bližší informace.

„Modernou jsme začali včera očkovat ve fakultní nemocnici. Jedná se o skupiny 80+ a mobilní tým už dnes vyjíždí s touto vakcínou do zařízení sociálních služeb,“ sdělila ve čtvrtek Deníku krajská koordinátorka očkování a současně primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Moderny dostal kraj 700 dávek, vše zůstalo v největším centru ve FN Olomouc. Ta tento týden obdržela 3 plata vakcíny Comirnaty.

„Přeočkování zvládneme a v rámci kraje uvolníme i sloty pro další zájemce o očkování,“ uvedla koordinátorka.

Porucha během přepravy

Kapacita očkovacích míst v Olomouckém kraji není zdaleka naplněna. Limitem je nedostatek vakcín. Očkování zpomalilo avizované ponížení dávek materiálu od firem BioNTech a Pfizer.

Vojenská nemocnice Olomouc se navíc musí vypořádat s komplikacemi kvůli poruše teplotního čidla během transportu poslední dodávky – jedno plato, což je 1170 dávek.

„V průběhu přepravy byla hlášena porucha. S tím jsme se ještě nesetkali. Čekáme na rozhodnutí firmy, zda lze použít,“ řekl ve čtvrtek Deníku ředitel nemocnice Martin Svoboda s tím, že nemocnice nepřerušila očkování, ale pokračuje v přeočkování i v omezené aplikaci prvních dávek vakcíny.

„Než se vyřeší problém s čidlem, nemusíme nic zastavovat i díky pomoci fakultní nemocnice. Dnes máme vakcínu a zítra částečně také,“ ujistil.

Praktici čekají na AstruZeneca

Do Česka by měla možná ještě koncem tohoto týdne dorazit v omezeném počtu už i vakcína firmy AstraZeneca. Kdy ji bude možné zapojit do vakcinace prioritních skupin v Olomouckém kraji, zatím není jasné.

„Bližší informace zatím nemáme,“ sdělil ve čtvrtek odpoledne mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Na zapojení do očkování proti koronaviru čekají praktičtí lékaři pro dospělé v Olomouckém kraji. Sáhnout by si mohli právě na vakcínu od firmy AstraZeneca, kterou lze uchovávat v běžných lednicích. Denně by mohli naočkovat celkem 3000 zájemců.

„Jsme připraveni. Denně každý můžeme naočkovat 10 pacientů. Nebo očkování zorganizovat jinak. Kapacity i chuť očkovat máme, čekáme jen na vakcínu,“ sdělila Deníku krajská předsedkyně praktiků Jarmila Ševčíková.

Velkoplošné očkování?

Stejně tak obce s rozšířenou působností, které již vybraly vhodné prostory pro vakcinaci.

„Čekáme na pokyny a jako všichni na dodávky vakcín, až budou v takovém množství, aby bylo možné spustit masivní očkování. Připravíme prostory, uděláme kampaň, pomůžeme s registrací i s dopravou seniorů,“ řekl Deníku starosta Litovle Viktor Kohout.

Podle krajské koordinátorky očkování zatím nemá smysl zapojovat v Olomouckém kraji další očkovací centra mimo nemocnice a mobilní týmy a rozmělňovat stávající množství vakcíny. Start velkoplošného očkování očekává v dubnu, případně až v květnu.