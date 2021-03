Zahlcená nemocnice. Prostorové kapacity očkovacího centra v prostějovské nemocnici dosáhly svého maxima, více než dvě stě osob denně by zde už nezvládli naočkovat. Místo pro vakcinaci se tak z nemocnice rozhodli přestěhovat do prostorného Společenského domu.

"Centrum bylo spuštěno o půl deváté ráno, kdy se objevili první klienti. První hodiny ukázaly, že jsme udělali dobře, že jsme opustili prostory nemocnice a šli do většího Společenského centra. Potvrdilo se, že odhadované kapacity okolo dvanácti klientů na jedno očkovací místo na hodinu a máme jich zde pět, budou moci být rozšířeny," uvedl Jiří Ševčík, předseda představenstva AGEL Středomoravské nemocniční, pod kterou spadá také prostějovská nemocnice, s tím, že bude vše záviset na množství vakcín.

"Předpokládáme, že od dubna budeme mít větší množství vakcíny Pfeizer a budeme zde schopni očkovat více než pět set klientů denně."

Rychlé a organizované

Rychlá akce. "Trošku mě zaskočilo, že mi přišla včera zpráva, že mám jít sem a ne do nemocnice. Měla jsem obavy, že je to narychlo a bude tu zmatek. Jsem mile překvapená, protože kolegyně co byly v nemocnici, mi říkaly, že to bylo na dlouho. Tady to jde rychle, je to skvěle zorganizované a navíc je tu hezké prostředí," pochvalovala si Dana Filipová, pracující v mateřské škole.

"Jsem velmi spokojen. Slyším zatím pouze samou chválu. Zajistili jsme i parkoviště a jednosměrný provoz. Lidé se zde také cítí o něco lépe než v nemocnici. Přidám takovou perličku, že lidé vzpomínají, jak sem chodili do tanečních," komentoval primátor František Jura a dodal: "Očkovací centrum jsme připravili během deseti dnů. Všichni kdo na tom pracovali zaslouží velkou pochvalu."

Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

Důležitá prevence. "Očkování nám nabídl zaměstnavatel a navíc mám v okolí spoustu lidí, kteří měli covid a nejednalo se zrovna o lehký průběh. Měli jsme ve školce i nakažené děti, proto jsem se nechala naočkovat," zdůvodňuje Dana Filipová a dodává: "Vůbec to nebolelo, žádné následky necítím."

Možné rozšíření na víkend

Prostějovská nemocnice zajišťuje pro provoz centra zdravotnický personál. Denně bude v centru potřeba až pět lékařů a pět sester, očkovat se může až v pěti boxech současně.

„Na plynulém provozu se podílí manažerka provozu, hostesky a administrátoři. Důležité bylo také zajistit IT podporu, počítačovou síť, počítače, tiskárny, vytvořit speciální vyvolávací systém, nastavit hygienicko – epidemiologický režim a další úkony,“ doplnila hlavní sestra prostějovské nemocnice Marie Jouklová.

Pracovní doba očkovacího centra je plánována denně od pondělí do pátku vždy osm hodin. V případě velkého zájmu obyvatel o co nejrychlejší vakcinaci a dostatečného množství očkovacích látek bude možno pracovní dobu prodloužit i na víkend.

Lidé, kteří jsou k očkování již přihlášeni na původní místo do prostějovské nemocnice, budou o změně informováni emailem nebo SMS zprávou. Jejich registrace je stále platná, a to na původně vybraný termín, změní se pouze místo, kde vakcinaci podstoupí.