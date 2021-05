Jak dostat tuto nejdostupnější očkovací látku do ordinací praktických lékařů, odborníci v Olomouckém kraji dolaďují. Co však chybí, je souhlas Ministerstva zdravotnictví.

Vojenská nemocnice Olomouc rozšířila očkování o jeden den a po dobu tří týdnů aplikuje vakcínu i v sobotu.

„I když jsme očkování rozšířili, nebude to zásadní příspěvek do systému vakcinace. Opakuji to stále: je čas nabídnout vakcínu Pfizer praktickým lékařům. Aktivujme už tuto armádu ochotných lékařů,“ apeloval ředitel Martin Svoboda.

Pokud by každá ze 200 nemocnic v České republice naočkovala v sobotu o 120 lidí více, je to v součtu 24 tisíc osob.

Praktiků je pět tisíc. Za jednu hodinu dohromady naočkují 100 tisíc lidí.

„Nemá smysl zatěžovat pár lidí extrémním množstvím práce, když můžeme zatížit velké množství lidí malým množstvím práce s násobným efektem. Navíc očkování přirozeně patří do ordinací praktických lékařů, ne do nemocnic. Ty musí vyčleňovat personál, který chybí jinde,“ poukázal Svoboda.

Druhé očkovací centrum

Očkovací kapacity ve středu rozšířila i Fakultní nemocnice Olomouc.

Ve svém areálu na týden zprovoznila druhé očkovací centrum, aby pokryla předpokládaný nárůst počtu zájemců o vakcínu proti Covidu-19. Denně nyní zvládne podat až 1 300 dávek.

„Druhé místo otevíráme pro první dávky, abychom pokryli výraznější nárůst zájemců a současně dostatek vakcín. Jsou uvolněny další skupiny, dnes 30+. Chceme zvládnout tento nárůst v co nejkratším termínu. Vakcín je dostatek,“ uvedla ve středu krajská koordinátorka očkování a primářka Oddělení nemocniční hygieny Fakultní nemocnice Olomouc Jarmila Kohoutová.

Měsíc při "chladničkové" teplotě

V příštím týdnu bude v Olomouckém kraji k dispozici 24 570 dávek vakcíny Comirnaty. Následující týden to může být i přes 30 tisíc.

Pro srovnání v principu podobné vakcíny od firmy Moderna, která je primárně určena pro praktické lékaře, budou moci ve svých ordinacích vyočkovat nejvýše 2 800 dávek - možná jen polovinu z tohoto počtu, pokud distributor vyhodnotí, že si část ponechá pro druhé dávky.

Přitom rozmrazená vakcína Comirnaty může být nově, podle změny registrace Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, uchovávána až měsíc při „chladničkové“ teplotě. Tedy ji mohou bez problému aplikovat i praktičtí lékaři, ne výhradně očkovací centra, kde je uchovávána ve speciálních mrazácích při velice nízkých teplotách.

„Dostali jsme se do absurdní situace, kdy v Olomouckém kraji jsou všichni ve shodě, aby praktici dostali Comirnaty, ale převzít si ji nemůžeme. Zájem lidí o očkování mezitím opadá. Přestali mít strach z koronaviru. Epidemická situace se zlepšuje. Očkování tak mnozí odkládají po dovolených. Přitom bychom měli naočkovat maximum lidé do letních měsíců. Na podzim může přijít další vlna, budeme přeočkovávat, taky může zahrozit epidemie chřipky,“ poukazovala Jarmila Ševčíková, krajská předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Obavy z vlažnější odezvy

V Olomouckém kraji projevilo zájem očkovat proti Covidu-19 přesně 248 praktických lékařů.

„Zda trvá zájem u všech, to v tuto chvíli nevím. Obávám se vlažnější odezvy. Dosavadní očkování proti Covidu-19 narušilo vztah praktický lékař-pacient, kdy my jsme pacientům museli říkat, že vakcínu nemáme, termíny neznáme. Řada kolegů již standardně posílá pacienty do očkovacích center,“ uvedla.

Podle krajské koordinátorky očkování Jarmily Kohoutové se již v Olomouckém kraji dolaďuje systém, aby si praktici v ordinacích mohli sáhnout na vakcínu Comirnaty.

„Výdej a rozvoz by na základě elektronických žádanek zajistila fakultní lékárna,“ vysvětlovala Kohoutová.

„Potřebujeme však souhlas Ministerstva zdravotnictví. Uvidíme, jaké bude závěrečné stanovisko, které bychom mohli mít snad během dneška,“ uvedla ve středu dopoledne.

V Olomouckém kraji bylo do úterka podáno 274 454 dávek vakcín proti koronaviru. Alespoň první dávku má již bezmála 201 tisíc zájemců o očkování.