„Z 380 klientů projevilo zájem 219. Je to takový první nástřel z konce minulého roku. Ještě se to může změnit. Odhaduji, že spíše nahoru, s přísunem informací o očkování proti covidu, kterých je už v posledních dnech více,“ sdělil Deníku Jiří Floder, ředitel Domova seniorů Pohoda v Olomouci-Chválkovicích.

O něco slabší odezvu měla „anketa“ u zaměstnanců jednoho z největších pobytových zařízení sociálních služeb v kraji. Očkovat se chce určitě nechat 130 z 280 pracovníků. „Jsou to předběžná čísla,“ dodal Floder.

Nikdo vyloženě neodmítl

Zájem o vakcinaci zjišťovali na popud hejtmanství, které o data v sociálních službách požádalo těsně před Vánocemi, také v domově pro seniory v Hlubočkách-Hrubé Vodě.

„Polovina zaměstnanci se vyjádřila, že ano. Druhá polovina sdělila, že zatím nemá potřebné informace. Že by někdo vyloženě nechtěl, tak to pouze v případě zdravotní kontraindikace,“ popisoval ředitel Domova Hrubá Voda Josef Vacek.

Klientů se v Hrubé Vodě zatím neptali. Nebyl na to prostor. Zařízení, které od počátku epidemie odolávalo covidu, v posledních dnech minulého roku bojovalo s šířící se nákazou. Onemocnělo celkem 14 klientů a někteří s covidem zemřeli.

„Jsme nyní v poakutní fázi. Covidová vlna již u nás odeznívá. U klientů předpokládáme velký zájem vzhledem k tomu, že jsme zkušenost prodělali a nebylo to nic příjemného. Musíme ale zjistit kontraindikace, někteří covid prodělali, takže očkování pro ně nebude aktuálně hned, ale až po nějaké době. Přesné informace k tomu zatím nejsou,“ dodal ředitel Vacek.

Od 15. ledna? Nikdo neví

Jak by probíhalo očkování v domovech pro seniory a kdy přesně začne, není v tuto chvíli jasné. Záležet bude na vakcíně, na jejím množství a typu.

„Průzkum jsme udělali, aby měl zřizovatel představu o číslech. Kdy to nastane, jestli kolem 15. ledna, to nikdo v tuto chvíli neví,“ komentoval ředitel chválkovického domova.

Pokud by byla k dispozici vakcína společností Pfizer a BioNTech, která je tou nejnáročnější vzhledem k požadované nízké teplotě skladování, připadaly by v úvahu mobilní očkovací týmy. Ty by vyjížděly z očkovacích center, v nichž by byla vakcína uchována v podmínkách požadovaných výrobcem.

V Olomouckém kraji zemřelo podle údajů Ministerstva zdravotnictví z pondělí 4. ledna celkem 789 lidí s covidem. Údaje však nejsou kompletní. Jen na Nový rok počet narostl o 15 osob.

Průměrný věk zemřelých pacientů, kteří byli pozitivní na tuto koronavirovou infekci, je v České republice 79 až 80 let. Jak vyplývá z dat ministerstva a Ústavu zdravotnických informací a statistiky, značná část zemřelých zároveň vykazovala řadu jiných onemocnění, která průběh nemoci komplikovala.