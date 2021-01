Fakultní nemocnice očkování zahájila na silvestra jako první v regionu společně s Vojenskou nemocnicí Olomouc.

Po aplikaci vakcíny společností Pfizer a BioNTech se u zdravotníků neobjevily žádné nepřirozené vedlejší účinky.

Další dodávka vakcíny dorazí do regionu ve čtvrtek.

„Vakcínami z první zásilky bude proočkováno zhruba 500 zdravotníků první linie. O něco větší množství zdravotníků bude naočkováno v ostatních nemocnicích v Olomouckém kraji,“ sdělil v pondělí Deníku mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Fakultka očkuje zatím jen zaměstnance, kteří se podílí na péči o pacienty s novým koronavirem.

„Zájem o vakcínu je velký,“ potvrdil mluvčí.

Bez nečekaných vedlejších účinků

U nikoho ze stovek zdravotníků se po aplikaci neobjevily nečekané vedlejší účinky. Pokud by se měla u očkovaného objevit alergická reakce, nastane bezprostředně po vpichu. Případné alergické reakce po očkování ale nejsou nepřirozené.

„Závažné reakce se neobjevily, reakce na vakcínu jsou srovnatelné s jinými běžnými vakcínami,“ sdělil Deníku mluvčí FN Olomouc Fritscher.

Naočkovat se již nechal i Marián Hajdúch, šéf Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty UP Olomouc.

„Dnešní očkování proti nemoci covid proběhlo bez problémů. Přeji vám všem, aby jste se k vakcíně dostali co nejdříve!“ vzkázal.

„Vedlejší účinky žádné, čip od Billa Gatese, co slibovali, tam nebyl nebo jen nefunguje v operačním systému iOS. Tak snad to do druhé dívky napraví,“ glosoval vtipně na svém twitterovém účtu.

Do FN Olomouc 30. prosince dorazila dodávka celkem 195 ampulí pro Olomoucký kraj. Tedy nejméně 975 očkovacích dávek - pokud by se z jedné ampule natáhlo pět dávek. „Většinou lze natáhnout 6 dávek,“ upřesnil mluvčí.

100 lidí denně na jedné stanici

Vojenská nemocnice převzala ve fakultce prvních 20 ampulí už na silvestra. Jako první naočkovala válečné veterány. Hned nato se pustili do vakcinace zdravotníků na covidových jednotkách a v ambulancích.

„Dnes si jedeme pro další vakcínu,“ sdělil Deníku ředitel nemocnice Martin Svoboda. „Zájem? Jak jsme se zpočátku báli, že zdravotníci nebudou chtít, tak opak je pravdou,“ hodnotil ředitel, který je stoupencem očkování.

Sám už vakcínu dostal. „Vedlejší účinky jsem neměl žádné. Nic to se mnou neudělalo,“ usmál se Svoboda. „Doufám, že lidé zažijí rozumu, a nechají se očkovat,“ apeloval.

Další zásilka s vakcínou od společností Pfizer a BioNTech dorazí do Fakultní nemocnice Olomouc 7. ledna. Bude to přesně 585 ampulí.

Největší středomoravská nemocnice zvládne za den naočkovat i stovky lidí. Podle počtu zprovozněných očkovacích stanic.

„Jedna stanice zvládne zhruba 100 lidí za den, zatím byly v provozu maximálně dvě očkovací stanice,“ sdělil Fritscher.