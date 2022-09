Ve své ordinaci na Olomoucku každoročně pravidelně očkuje proti chřipce hodně pacientů. „Letos je zájem větší než jsme zvyklí, větší než vloni,“ porovnávala poptávku.

Někteří pacienti podle lékařky dokonce trvají na tom, aby je sestra zapsala do seznamu žadatelů o tuto protichřipkovou ochranu. „Mají obavy, aby se na ně vakcína skutečně dostala,“ vysvětlila.

Nejhorší sezona za poslední roky

Očkovat proti chřipce začne Jarmila Ševčíková ve svém obvodu ještě tento týden. Včas to nechá vyhlásit rozhlasem v obcích, kde má pacienty, informovat bude i na internetových stránkách.

Očkování doporučuje všem, zejména však lidem nad 65 let a pacientům s chronickým onemocněním. „Je to účinná, spolehlivá a bezpečná ochrana. Za roky, co očkujeme proti chřipce, máme odsledované, že očkovaní jedinci snášejí všechny sezonní respirační infekce lépe,“ poukázala.

Větší poptávku po očkování si lékařka vysvětluje zejména tím, že epidemiologové letos předpovídají horší chřipkovou sezonu v porovnání s posledními roky.

„Je možné, že letošní chřipková sezona bude nejhorší za poslední roky. Důvodů je více, letos bude od roku 2020 nejnižší ochota obyvatel dodržovat preventivní opatření proti respiračním nákazám. Kromě toho za poslední dva roky nebyla populace s virem chřipky významněji konfrontována, proto chybí většině lidí protilátky. Navíc určitým indikátorem vývoje na severní polokouli je situace, která bývá v létě na polokouli jižní, kdy tady mají své zimní období. A například Austrálie si letos prošla nejhorší chřipkovou epidemií za posledních pět let,“ vysvětloval v rozhovoru pro Deník epidemiolog Rastislav Maďar.

Proti covidu upravenou vakcinou

Praktici na Olomoucku stále aplikují posilující dávku vakcíny proti covidu.

„Od minulého týdne očkujeme upravenou vakcínou. Někteří pacienti na aktualizovanou vakcínu čekali,“ uvedla Jarmila Ševčíková.

V ordinacích ale na modifikované vakcíny proti omikronu (Comirnaty original/omicron BA1) nečekali. Podle odborníků dobře funguje před těžkým průběhem infekce i původní látka.

„Nečekali jsme, až se rozjede podzimní vlna. Už se nám v posledních dnech stává, že pacient objednaný na očkování mezitím dostal covid. Jde to od minulého týdne nahoru,“ potvrdila lékařka vzestup covidu.

Závažné průběhy, které by nebyly zvládnutelné v domácím prostředí, zatím nezaznamenala ani u starší generace. Rizikovým pacientům praktici předepisují antivirotika. Ta jsou ovšem k dispozici pouze v nemocničních lékárnách, což je komplikace pro obyvatele žijící na venkově.

65+ hrazeno pojišťovnou



Zdravotní pojišťovny přispívají na očkování proti chřipce, které mají senioři nad 65 let a pacienti s chronickými onemocněními hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.



Například Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytuje dospělým do 65 let až 200 korun. K žádosti je třeba doložit čestné prohlášení, že očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.



Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v rámci prevence přispívá na všechna očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění u dospělých až do výše 1000 korun u dětí je to až 1500 korun.



„Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu, není poskytován na aplikaci vakcíny. Naočkovat se lze rovněž proti chřipce, přičemž chřipkové vakcíny jsou dlouhodobě považovány za jedny z nejbezpečnějších,“ uvedla mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.