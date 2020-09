„Poptávka je velká. Lidé volají a chtějí se nechat naočkovat proti chřipce, ale musím jim sdělit, že vakcína pro ně asi nebude. Že vyočkujeme ty, kteří patří do rizikových skupin, a tím bohužel skončíme,“ popisovala Věra Katzerová, praktická lékařka pro dospělé z Litovle.

V lednu objednala pro své pacienty na 200 vakcín, které distributor dodal do ordinace v minulém týdnu. „Ti lékaři, kteří objednávali leden až březen, už byli pokryti v první várce,“ vysvětlila zavedenou praxi objednávek.

Potřebuje však další dávky, například pro místní domov pro seniory. Vakcínu už zkoušela přiobjednat i přes lékárny, ale neuspěla.

„Od distributora jsme slyšeli, že další dodávka by měla být v polovině října, ať to zkoušíme,“ pokrčila rameny Věra Katzerová, která je okresní předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Zatímco praktická lékařka z Litovle začne očkovat proti sezónní chřipce na konci září, v Bohuňovicích dostali první pacienti vakcínu v pondělí.

„Očkovat proti chřipce se na podzim nechávám už několik let. Zřejmě to funguje, protože jsem neměla žádné problémy. Ani těžší virózu,“ hodnotila jednaosmdesátiletá Jiřina Bábková z Bohuňovic poté, co ji lékařka aplikovala látku.

Praktická lékařka pro dospělé Jarmila Ševčíková v zimě objednala 380 dávek, podobně jako každý rok. V té tobě ještě nikdo netušil, že přijde pandemie nového koronaviru a zájem i očkování proti chřipce bude násobně vyšší.

„Objednaný počet letos nestačí a možnost získat další dávky v tuto chvíli není,“ uvedla Ševčíková, která je zároveň krajskou předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro dospělé.

Objednali pozdě, nedostali žádnou

Podle ní jsou v Olomouckém kraji praktici, kteří nedostali žádnou vakcínu proti chřipce. „Objednali ji pozdě - v červnu, červenci. Nedostali už vůbec nic,“ kroutila hlavou.

Sdružení praktických lékařů se podle ní snaží další vakcíny zajistit alespoň pro nejtěžší chronické pacienty, kteří v minulosti očkování nechtěli a nyní se ochrany dožadují. „Pokud bychom něco sehnali, bude to primárně pro ohrožené skupiny: pacienty s plicním onemocněním, onkologicky nemocné, diabetiky, kardiaky,“ vyjmenovávala.

Pro případ, že by uspěli, zavedli lékaři pořadníky se jmény zájemců o očkování. „V tuto chvíli evidujeme čtyřicet zájemců. Nic jim neslibujeme,“ sdělila Věra Katzerová.

Tetravalentní vakcína

Lékaři aplikují lidem takzvanou tetravalentní vakcínu. Ještě před třemi lety byly používány především trivalentní vakcíny obsahující dva kmeny typu A (H1N1 a H3N2) a jednu z linií typu B. Současná doporučení WHO navrhují zahrnout do vakcíny oba dva kmeny chřipky typu B. Tetravalentní vakcína pak zlepšuje ochranu vůči cirkulujícím virům. V Česku jsou v současné době registrovány dvě tetravalentní vakcíny. Samoplátce zaplatí, včetně aplikace, od 400 do 500 korun. Na očkování proti chřipce pro neidikované skupiny, jimž vakcínu nehradí stát, přispívají všechny zdravotní pojišťovny.

Nástup sezónní chřipky se očekává ve druhé polovině prosince. „Podle dlouhodobých studií to letos vypadá pro severní polokouli tak, že chřipka dorazí o něco později. První vlna se však očekává před Vánoci, které přinesou pokles, a kolem 15. ledna by mohla začít druhá vlna,“ popisovaly praktické lékařky očekávaný vývoj.

Naočkujte se

Očkování proti chřipce odborníci doporučují. Letos apelovali odborníci i politici, aby se tím předešlo možným komplikacím spojeným s nákazou Covid-19 hlavně v rizikových skupinách.

„Když člověk díky vakcíně nebude mít chřipku a bude nemocný, pravděpodobnost, že se jedná o covid, bude o něco větší,“ uvažoval praktický lékař pro dospělé Jaroslav Čampiš, jenž poskytuje péči pacientům z pěti obcí na pomezí Olomoucka a Prostějovska. Sám se nechává očkovat již několik let.

Lékaři letos zaznamenali větší zájem nejen o vakcínu proti chřipce, ale také o očkování proti pneumokoku. Bakteriálnímu původci invazivních pneumokokových onemocnění nejen u dětí, ale také u starších lidí. Vakcínou mohou senioři nad 65 let předejít těmto nemocem.

„Zájem o prevenar je zvýšený. Superinfekce může nasednout na cokoliv, může to být komplikace virového zánětu,“ sdělila Jarmila Ševčíková.

V České republice je proočkovanost proti chřipce kolem sedni procent. Objednán je podle dostupných informací necelý milion vakcín na chřipku, což je více než vloni. Pokryto by mohlo být necelých deset procent populace. V zemích, kde je proočkovanost nejvyšší, je to i více než čtyřicet procent.