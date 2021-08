„Měla jsem z toho strach, ale bylo to rychle a úplně pohodě,“ hodnotila očkování paní Květoslava z Bukovan, která dostala první dávku vakcíny Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech před pondělním polednem.

Právě obavy z očkování oddalovaly její rozhodnutí, zda si nechat navodit imunitu očkováním, nebo ne.

„Tady jsem se nemusela registrovat, nic předem hlídat. Prostě jsem přišla, vyplnila jednoduchý dotazník, promluvila s lékařem, zda jsem v pořádku, a za deset minut odešla. Pro mě ideální cesta,“ ukazovala kartičku s datem 2.8. 2021. „Na druhou dávku si mám jít 23. srpna. Určitě půjdu sem. Už budu v klidu,“ dodala.

Po očkování seděla na židli vedle sedmnáctileté Klaudie z Olomouce. Studentka si přišla do Šantovky pro druhou dávku. Původní termín 10. srpna si chtěla zkrátit, protože v druhé půlce srpna chce cestovat do zahraničí.

„Proč jsem se nechala naočkovat? Vadí mi testování. Pořád dokola, pokud někam chci, musím před tím na test,“ vysvětlila motivaci.

„To vadí i mně. S očkování bude všechno jednodušší,“ přidala se paní Květoslava.

V očkovacím místě v Šantovce, které otevřelo v úterý 27. července, naočkovali během víkendu přes 500 lidí. V předchozích pracovních dnech to bylo 330 až 340 zájemců. Zdravotníci jsou připraveni až na 500 lidí denně.

Převažuje zájem o Janssen

V Šantovce v minulém týdnu mírně převažovala poptávka po jednodávkové vakcíně Janssen od společnosti Johnson & Johnson.

K dispozici je vakcína Comirnaty od firem Pfizer a BioNTech a řada lidí sem přichází pro aplikaci její druhé dávky. Využívají toho, že si mohou uspíšit dokončení vakcinace.

„Očekávali jsme tak trochu, že může být více druhých dávek Pfizeru. Personálně jsme vybaveni tak, že to nijak nenarušuje průchodnost očkovacím místem,“ uvedla krajská koordinátorka očkování Jarmila Kohoutová.

V Olomouckém kraji se očkuje bez předchozí registrace také na poliklinice v Jeseníku. Olomoucký kraj již připravuje také mobilní očkovací tým, který by měl působit na severu regionu. Odborníci chtějí nejprve zmapovat situaci, aby nevyjeli a nenaočkovali pouze jednotky lidí.

„Mělo by to být efektivní. Předpokládáme, že do 14 dní by se pilotně vyzkoušela jedna vyloučená lokalita,“ sdělila Jarmila Kohoutová.

Očkování proti koronaviru nadále probíhá v nemocnicích a očkovacích centrech v regionu. Také u praktických lékařů, kde ovšem přináší komplikace nutnost objednat pouze celé, stodávkové balení Moderny.

„Je to trochu problém. Když máme vhodné adepty, tak jich je třeba do dvaceti. Očkujeme hlavně druhé dávky,“ reagovala krajská předsedkyně praktických lékařů pro dospělé Jarmila Ševčíková.

„Navíc vakcínu nedostaneme hned, ale do čtrnácti dnů. Ideální by bylo, kdybychom měli vakcíny třeba do tří dnů a v menším balení,“ poukázala lékařka.

Kdo by se chtěl naočkovat u praktického lékaře, může využít i informační web https://ockovani.opendatalab.cz/praktici. V tabulce najde ordinacemi nabízené vakcíny, kterým se blíží datum spotřeby. V Olomouckém kraji aktuálně dvě ordinace objednávají na vakcinaci jednodávkovým Janssenem.