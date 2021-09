Uničovská radnice oslovila obyvatele prostřednictvím několika informačních kanálů a nabídla možnost vakcinace.

„Přihlásilo se nám pětadvacet až třicet zájemců. Může přijít kdokoli, kdo chce být očkován, tedy bez předchozí registrace. Oslovili jsme starosty obcí mikroregionu, aby zkusili očkování nabídnout občanům. Uvidíme, kolik zájemců nakonec dorazí,“ sdělil starosta Uničova Radek Vincour.

Mobilní tým přijede do Uničova, který má přes 11 tisíc obyvatel, ve čtvrtek a očkovat bude i zaměstnance dvou firem.

Lidé si mohou sami vybrat ze dvou vakcín: jednorázové Janssen nebo dvoudávkové Comirnaty, kdy druhou dávku by dostali v některém z očkovacích míst.

„Samotné očkování zájemců proběhne v Městském klubu na náměstí Osvobození,“ upřesnil starosta.

Nejdřív do Unexu

Podle krajské koordinátorky očkování pojede mobilní tým v dopoledních hodinách nejprve do společnosti Unex.

„Je tam kolem šedesáti zájemců v tuto chvíli,“ informovala Jarmila Kohoutová.

Odpoledne pak bude probíhat vakcinace zájemců v Městském klubu.

„Tam by měli přijít i zájemci o očkování ze společnosti Miele. Přesnější počet zatím k dispozici nemáme,“ upřesnila koordinátorka.

Ocenila spolupráci se zaměstnavateli a obcemi při výjezdech, které mohou lidem z míst s větší dojezdovou vzdáleností do očkovacích center výrazně zkrátit cestu k vakcíně.

„Bez spolupráce s obcemi a zaměstnavateli je to obtížné. Když přijde z naší strany nabídka, je to hodně o druhé straně, jakou má možnost oslovit případné zájemce a zorganizovat to,“ poukázala.

V Olomouckém kraji, stejně jako jinde, klesá zájem o očkování proti covidu. Z tisícovek dávek podaných denně například v květnu na stovky aplikované v posledních dnech. V pondělí to bylo přesně 442, v neděli pak 98 – v pěti krajích v neděli podle údajů ministerstva zdravotnictvích nevykázali ani jednu aplikovanou dávku vakcíny proti koronaviru.

Praktici dostanou Comirnaty

Plně očkovaná je v Olomouckém kraji polovina populace. Podle praktických lékařů by mohlo pomoci k vyšší proočkovanosti to, že konečně dosáhnou na vakcínu Comirnaty, navíc v menším balení v porovnání s Modernou a Janssenem.

„Od poloviny října bychom měli mít možnost objednat Comirnaty v minimálním množství třicet dávek. Ideální by bylo ještě méně, například deset, abychom je zvládli vyoočkovat. V současné době už neseženeme padesát, jak je to u Moderny, a těžce třicet zájemců o aplikaci vakcíny. Nechceme zbytek likvidovat, to přece nelze,“ reagovala krajská předsedkyně praktických lékařů Jarmila Ševčíková.

„Je to však velký pokrok, že konečně budeme mít Comirnaty. A pokud se ještě prodlouží doba použitelnosti, jak se o tom hovoří, můžeme stejnou vakcínou i přeočkovat,“ dodala.

Krajská koordinátorka očkování potvrdila, že praktici by měli dosáhnout na Comirnaty od polovina října.

„Distributor by měl být nejpozději první týden v říjnu. Mělo by se to stihnout,“ uvedla Jarmila Kohoutová.

„Předpokládá se, že distributor by mohl nabídnout praktikům menší balení o třiceti dávkách, navíc Comirnaty má v ampuli šest dávek, i to bude pro praktiky šikovnější,“ dodala.