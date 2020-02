Námitku podjatosti aktivisté nově vznesli i proti krajským úředníkům z oddělení stavebního řádu odboru strategického rozvoje.

Námitku ale kraj neuznal.

Odvolání proti změně územního rozhodnutí na stavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem podalo šest občanů Dluhonic a tři spolky.

Krajský úřad Olomouckého kraje obdržel odvolání spolku Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, občanského sdružení Krajina Dluhonice a dalších koncem ledna.

„Jeden z odvolatelů uplatnil námitku podjatosti oddělení stavebního řádu odboru strategického rozvoje. Vedoucí odboru o námitce rozhodl tak, že jí nevyhověl,“ konstatovala Eva Knajblová, mluvčí olomouckého hejtmanství.

Vzhledem k tomu, že byla odvoláními napadena i všechna závazná stanoviska, předložená k záměru, požádal odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje všechny příslušné nadřízené správní orgány o jejich přezkoumání.

„Nyní se čeká na výsledek požadovaných přezkoumání,“ doplnila.

Posuňtě trasu na východ

Šéf Dětí Země Miroslav Patrik, který proti dálnici D1 Říkovice - Přerov dlouhodobě brojí, už dříve vysvětloval, že chce chránit živočichy a rostliny. Zvlášť chráněné druhy jako skokan štíhlý, volavka bílá nebo žluva hajní by prý neměly stavbou trpět.

Nesouhlasí ani s povolením vykácet strom a keře na úseku dálnice. A druhým dechem dodává další požadavek - na odchýlení trasy dálnice o sto padesát metrů od Dluhonic, a to na východ směrem k Přerovu.

„Naše odvolání proti změně územního rozhodnutí má deset bodů, v nichž upozorňujeme na chyby procesu EIA v roce 2000, jenž neposoudil varianty dálnice mimo Dluhonice, a na chyby závazného stanoviska EIA z roku 2016, které bylo vydáno bez účasti veřejnosti. Žádáme také o přezkum závazných stanovisek,“ řekl už dříve předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Hra o čas

Podle šéfa brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic Davida Fialy se hraje o čas. Pokud stavba úseku dálnice D1 Říkovice - Přerov nezačne do listopadu 2021, hrozí, že propadne platný posudek EIA o vlivu stavby na životní prostředí.

„Dělají jen to, co jim procesně správní řád umožní a logicky využijí každé možnosti. Oblíbená je i podjatost, se kterou už jednou historicky v Přerově uspěli,“ komentoval poslední kroky aktivistů Děti Země David Fiala.

Námitka podjatosti, kterou aktivisté podali už dříve na úředníky stavebního úřadu přerovského magistrátu, zdržela povolování stavby dálnice téměř o rok. Obsáhlá dokumentace se kvůli tomu musela přesunout na olomoucký magistrát.

„Je to pořád stejná skupina, která tyto námitky podává. Pro nás jsou to v uvozovkách známé spolky, které mají stejné argumenty, ale často i totožné dokumenty - jen s jinou hlavičkou a podpisem. Procesní obstrukce nemají jiný význam než čas - můžou se totiž upínat k datu listopad 2021. Celý rok máme na to, aby bylo pravomocné územní rozhodnutí,“ doplnil.

Kompenzace Dluhonicím

Na kompenzace Dluhonicím, kde zbývá vykoupit několik posledních pozemků, stát nedávno přiklepl částku 132 milionů korun. Za tyto peníze se mají v obci opravit silnice a chodníky, ale počítá se i s vybudováním rozvojové zóny pro stavbu rodinných domů či stezkou pro pěší mezi Přerovem a Dluhonicemi. Kompenzace má financovat Olomoucký kraj s pomocí peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Plnění kompenzačních požadavků dává ve vztahu k Dluhonicím smysl jen za předpokladu, že stavba dálnice D1 Říkovice - Přerov začne v roce 2021. Nebudeme chtít začít s plněním kompenzací dříve, než budeme mít povolení na dálnici,“ konstatoval David Fiala.

Radní: Věříme, že upřednostní zájem většiny

O rychlé zahájení stavby usiluje i město Přerov. Hlavním důvodem jsou nejen dlouhé kolony, které se ve městě tvoří po zprovoznění úseku D1 mezi Lipníkem a Přerovem, ale i zdraví obyvatel.

„Všechny obstrukce ekologických aktivistů vedou k jediné věci - co nejvíce oddálit stavbu posledního úseku dálnice D1. Těmito kroky ale trpí zdraví deseti tisíců obyvatel Přerova a na situaci doplácejí všichni, kteří musejí městem projíždět. Věříme, že budou dotčené orgány postupovat v zájmu většiny,“ uzavřel přerovský radní pro dopravu Tomáš Navrátil (ANO).