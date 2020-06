Na základě žádosti starosty Šumvaldu byla vyčleněna skupina vojáků 153. ženijního praporu, kteří v této oblasti a v přilehlé části Břevenec pomáhají složkám IZS a místním dobrovolníkům.

„Armádu České republiky jsem požádal o pomoc, protože jsem předpokládal, že po pěti dnech už lidem dojdou při likvidaci následků síly. Dalším důvodem byl nedostupný a nezpevněný terén. Ne všude se naše vozidla a používaná technika dostala, tak jsme využili manuální sílu našich vojáků,“ sdělil důvod nasazení ženistů šumvaldský starosta Josef Šenk.

Povodeň způsobil po přívalových deštích převážně místní potok Dražůvka, který se vůbec poprvé v historii rozvodnil v takové míře, že zaplavil téměř 280 stavení a dalších objektů. Právě v zasažených domech a zahradách pomáhají příslušníci pluku převážně s nánosy bahna, sutě a dalšího nepořádku. Jedna skupina je také vyčleněna na odklízení trosek a různých naplavenin přímo z koryta potoka a jeho okolí. To, co vojáci uklidí, pak přesouvají na komunikace, odkud všechen nasbíraný materiál odváží nákladní vozidla.

„Já jsem na povodních poprvé a z mého pohledu je to opravdu velký. Když se podíváme třeba jen na Břevenec. Celou tuto část lemuje ten osudný potok a všechny domy jsou proto vyplavené. Voda tam při povodni sahala třeba až do výšky poloviny oken, takže škody jsou na některých domech opravdu fatální. Místní se s tím už po tom týdnu trochu smířili, ale jsou unavení. Snaží se ale dělat, co mohou a my jim pomáháme, jak to jen jde,“ popsal situaci přímo z místa velitel zasahující skupiny 153. ženijního praporu poručík David Voráč.

To potvrdil i pan Riedl, kterému velká voda vytopila rodinný domek i zahradu. „Kluci jsou šikovní, nejdřív vyklízeli uvnitř domu a teď zahradu. Sami bychom to s manželkou nezvládli.“

„Věřím, že naši lidé jsou za jakoukoliv pomoc rádi. Když projíždím tou zasaženou oblastí, tak mohu vidět, jak se ta místa postupně mění. Určitě je znát, když nastoupí do jedné chalupy deset silných chlapů, popř. žen. Všechno pak jde mnohem rychleji a snadněji,“ doplnil starosta. Podle jeho hrubého odhadu se zatím celkové škody pohybují kolem půl miliardy korun. Jejich přesné vyčíslení bude ale trvat měsíce.

V likvidačních pracích, na kterých se v současné době podílí kolem 300 lidí a z toho je necelá padesátka vojáků, se bude pokračovat i dál. Podle rozsahu a potřeby budou v pomoci pokračovat i ženisté.

Zuzana Králová