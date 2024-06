OBRAZEM: Festival Rock in Town bavil Korunní pevnůstku

Festival Rock in Town si užili fanoušci tvrdší muziky v sobotu 22. června na olomoucké Korunní pevnůstce. Na pódiu se přestavilo pět kapel. V hledišti to žilo od začátku až do konce.

Rock in town Olomouc 2024 | Foto: Deník/Petr Pelíšek