„Na dálnici vjíždíme, zákaz nezákaz. Většina to tak dělá. Kvůli tomu snad je ta vyjednaná výjimka, abychom ji mohli během uzavírky využít, ne? I já jsem tak jel,“ kroutil hlavou zhruba čtyřicetiletý řidič z Litovle-Unčovic. „Na konci vesnice je pod zákazem vjezdu, že obsluze je vjezd povolen, dál při nájezdu na dálnici už ale může pokračovat jenom bus a stavba. Přitom se frézuje krajská silnice, ne dálniční nájezd. Nebo ne? Jak to teda mysleli?“ zlobil se.

Na krajské silnici v Unčovicích platí směrem na Litovel zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhy. „Jaké řešení bude, až začnou na trase Litovel - Rozvadovice provádět finální vrstvu komunikace? Která tedy měla být položená před týdnem…,“ diskutují od soboty motoristé z Litovle a okolí na sociální síti. „Proč se sjezd Unčovice neuzavřel až po celém otevření úseku Unčovice - Litovel,“ diví se někteří řidiči v diskusi.

Nový kruháč na průtahu Litovlí už se rýsuje. Takto teď vypadá

Frekventovaná krajská silnice je před Litovlí částečně uzavřená už od 1. července. Od prázdnin se řešila výjimka pro dálniční úsek mezi sjezdy Unčovice a Nasobůrky, která by zjednodušila život řidičům bez zaplaceného dálničního poplatku. Ti se bouřili a někteří jezdili z Rozvadovic na Šargoun, kde ovšem na úzké asfaltce auty ohrožovali kolaře a chodce.

Výjimka na D35 v úseku opravované krajské silnice platí od 1. října. Objížďka je do konce října kvůli opravám povrchu v Unčovicích vedena s nájezdem u Křelova. Nájezd na D35 v Unčovicích bude podle oficiálně schválené trasy k dispozici motoristů až od 1. listopadu do 20. prosince.

Stavba čtyřproudovky přes Přerov finišuje, otevření se blíží

„Úsek Rozvadovice - Unčovice je uzavřen, a to včetně nájezdu na dálnici. Vše je součástí jedné zakázky a pod jednou dotací. Firma nám slíbila, že nájezd na dálnici se bude snažit obnovit co nejdříve,“ vysvětloval v sobotu v diskusi na sociální síti stávající místostarosta Litovle Lubomír Broza. „Že oprava silnice II/449 v naší lokalitě přinese komplikace, to věděli všichni. Proto se neustále odkládala, tak teď, když se do toho koplo, vydržte,“ uklidňoval emoce.¨

Uzavírka Rozvadovice - Unčovice



Místo úpravy: sil. II449,v úseku kř. sil. II/635 Unčovice - Rozvadovice a částečná uzavírka sil. II/449 Rozvadovice – Litovel



Termín uzavírky:

1. etapa od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 - úsek kř. II/635 po odbočení na Unčovice

2. etapa od 1. 10. 2022 do 22. 12. 2022 - od odbočení na Unčovice po Rozvadovice



Částečná uzavírka v termínu od 1. 10. 2022 do 22. 12. 2022

Důvod uzavírky: “II/449 MUK Unčovice – Litovel, úsek A1, A2, A3, C, okružní křižovatka II/449 a III/4498 Litovel“ – rekonstrukce komunikace



Objízdná trasa pro vozidla do 12 t, jejichž nejvyšší dovolená rychlost je nižší jak 80 km/h:

Litovel – Tři Dvory – Pňovice, silnice II/447, silnice II/446, Střeň – Lhota nad Moravou – Náklo, silnice III/44620, dále po silnici II/635. Silnice II/449 od Senice na Hané II/635 Náklo, silnice III/44620 Střeň, silnice II/446 Pňovice, silnice II/447 Ti dvory – Litovel. Objízdné trasy jsou obousměrné.



Objízdná trasa pro vozidla nad 12 t, jejichž nejvyšší dovolená rychlost je nižší jak 80 km/h: Není stanovena



Objízdná trasa pro vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost je vyšší jak 80 km/h:

1. etapa od 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022 od Olomouce – nájezd na dálnici D35 u Křelova a výjezd MÚK Nasobůrky

2. etapa od 1.11.2022 do 20. 12. 2022 - nájezd na dálnici D35 na MÚK Unčovice a výjezd na MÚK Nasobůrky



Objízdné trasy po D35 jsou v době od 1. 10. 2022 do 20. 12. 2022 bez dálničního poplatku dle stanovení Ministerstva dopravy ze dne: 23. 9. 2022



Zdroj: Městský úřad Litovel